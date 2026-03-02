El liceo N°2 de Colonia resolvió prohibir el uso de celulares en las aulas durante el desarrollo de las clases en este año lectivo 2026. La medida fue comunicada a los estudiantes a fines de la semana pasada, previo al inicio de cursos.
Liceo N°2 de Colonia resolvió prohibir el uso de celulares en las aulas y habilitó vías de comunicación por emergencias
Las autoridades fundamentaron la medida en la necesidad de “asegurar la atención al estudiantado en clase con el fin de potenciar sus procesos de aprendizajes”