Liceo N°2 de Colonia resolvió prohibir el uso de celulares en las aulas y habilitó vías de comunicación por emergencias

El liceo N°2 de Colonia resolvió prohibir el uso de celulares en las aulas durante el desarrollo de las clases en este año lectivo 2026. La medida fue comunicada a los estudiantes a fines de la semana pasada, previo al inicio de cursos.

“La sala docente de este centro resuelve adherirse a la iniciativa que se viene manifestando en muchos países y en varios liceos del departamento de Colonia de generar ‘comunidades educativas libres de teléfonos celulares’”, señala el comunicado difundido en redes sociales.

Las autoridades fundamentaron la medida en la necesidad de “asegurar la atención al estudiantado en clase con el fin de potenciar sus procesos de aprendizajes”.

Asimismo, indicaron que se busca “fortalecer los vínculos interpersonales dentro de nuestra comunidad educativa”.

En paralelo, desde el centro educativo se solicitó a los alumnos concurrir a clase con las computadoras del Plan Ceibal, que ya fueron entregadas a quienes comienzan Secundaria en 2026.