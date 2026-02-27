Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / OPORTUNIDAD

Llamado laboral del MTOP para ocupar 40 cargos administrativos con sueldo de $ 49 mil: requisitos y cómo anotarse

La convocatoria estará habilitada hasta el 9 de marzo de 2026 y está dirigida a personas que cuenten con bachillerato completo en Secundaria, UTU o su equivalente en otras instituciones

27 de febrero 2026 - 10:03hs
Fachada MTOP, MTOP
Foto: Leonardo Carreño

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) lanzó un llamado laboral para cubrir 40 cargos administrativos en distintas dependencias del organismo, con un sueldo nominal de $ 49.164 por 40 horas semanales.

La convocatoria estará habilitada hasta el 9 de marzo de 2026 y está dirigida a personas que cuenten con bachillerato completo en Educación Secundaria, UTU o su equivalente en otras instituciones.

El llamado prevé además un cupo para personas trans, que deberán acreditar haber realizado o iniciado el proceso de adecuación de nombre o sexo en sus documentos identificatorios o haber solicitado la tarjeta Uruguay Social Trans.

Cómo será el proceso de selección

El proceso de selección incluye varias etapas: prueba de oposición, evaluación de méritos y antecedentes, evaluación psicolaboral y entrevista con tribunal.

Las postulaciones se realizan a través del portal oficial de Uruguay Concursa.

Distribución de cargos por dirección

Los puestos se distribuirán en distintas áreas del MTOP:

  • Dirección General de Secretaría: 21 cargos

  • Dirección Nacional de Vialidad: 8 cargos

  • Dirección Nacional de Hidrografía: 3 cargos

  • Dirección Nacional de Transporte: 3 cargos

  • Dirección Nacional de Transporte Ferroviario: 4 cargos

  • Dirección Nacional de Topografía: 1 cargo

Condiciones laborales

Las personas seleccionadas se desempeñarán en forma provisoria por 12 meses, con posibilidad de quedar designadas en forma definitiva tras una evaluación de desempeño, de acuerdo con la normativa vigente.

Temas:

Llamado MTOP Llamado laboral Ministerio de Transporte y Obras Públicas

