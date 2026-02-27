Llamado laboral de Inumet busca ocupar tres puestos de mantenimiento y ofrece sueldo de más de $ 74 mil

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) abrió un llamado laboral para cubrir hasta tres cargos técnicos en la División Calibración y Mantenimiento , bajo la modalidad de contrato a término al amparo del artículo 30 y siguientes de la Ley N.º 17.556 .

Los contratos tendrán un plazo inicial de 12 meses , con posibilidad de renovación si subsisten las necesidades del servicio y el rendimiento es satisfactorio, aunque sin generar derecho a permanencia ni inamovilidad .

Los seleccionados se desempeñarán en la División Calibración y Mantenimiento – Área Monitoreo Atmosférico y Sensores Remotos , dependiendo jerárquicamente del jefe o encargado de la división y sin personal a cargo .

OPORTUNIDAD Llamado laboral de la Intendencia de Canelones con bajos requisitos y sueldo de casi $ 45 mil: cómo anotarse

Entre las principales tareas se incluyen mantenimientos preventivos y correctivos de instrumental meteorológico en campo , instalación de nuevas estaciones meteorológicas y disponibilidad para salidas al interior del país de uno o dos días .

También deberán realizar la configuración de estaciones meteorológicas automáticas —programación de dataloggers, configuración de sensores y equipamiento de comunicaciones—, diagnóstico y eventual reparación de fallas, así como la elaboración de informes de misión, registro de repuestos e instructivos de uso y mantenimiento.

Requisitos excluyentes y formación requerida

Podrán postularse ciudadanos mayores de 18 años con cédula vigente, carné de salud habilitante, ciudadanía natural o legal (con al menos tres años desde la obtención de la carta en el caso de ciudadanos legales) e inscripción en el Registro Cívico Nacional.

No podrán haber sido destituidos de organismos públicos en los términos previstos por la normativa vigente ni estar inhabilitados por sentencia penal ejecutoriada. Tampoco podrán haberse acogido a determinados regímenes de retiro incentivado establecidos por ley.

En cuanto a la formación, se exige como mínimo una de las siguientes condiciones: título de Técnico en Electrónica de UTU; ser estudiante avanzado de Ingeniero Tecnológico en Electrónica opción Telecomunicaciones de UTU, con séptimo semestre aprobado; o estudiante avanzado de Ingeniería en Sistemas de Comunicación o Ingeniería Eléctrica de la UdelaR, con 380 créditos aprobados.

Se valorarán libreta de conducir, conocimientos en programación en lenguaje Python, C o similares, manejo de inglés y experiencia en tareas afines tanto en el ámbito público como privado.

Proceso de selección y puntajes

Si el número de postulantes supera los 150, se realizará una preselección por sorteo ante escribano público con apoyo de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas. Quedarán habilitados a concursar los primeros 150 sorteados.

Estarán exonerados del sorteo quienes se hayan desempeñado como becarios o practicantes curriculares en Inumet en los últimos cinco años, siempre que hayan permanecido al menos un año y no hayan perdido la condición por sanciones administrativas.

El proceso de selección se dividirá en tres etapas: evaluación de méritos y antecedentes (hasta 50 puntos), prueba de conocimiento (hasta 30 puntos) y entrevista personal (hasta 20 puntos). La lista de prelación tendrá una vigencia de 18 meses.

Remuneración y condiciones

El sueldo base mensual nominal será de $ 74.763,38 por hasta 160 horas mensuales, ajustable en la misma oportunidad y porcentaje que disponga el Poder Ejecutivo para los funcionarios públicos.

En caso de que las funciones deban desarrollarse fuera de la zona de residencia del contratado, no se generará derecho al cobro de viáticos ni compensaciones adicionales.

Las inscripciones se realizarán a través del portal Uruguay Concursa y las notificaciones se efectuarán por ese medio y por la página web institucional de Inumet. El período de postulación se extenderá hasta el 31 de marzo.