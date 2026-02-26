La caída de un unicornio argentino que tiene a Sartori en la mira: acusaciones cruzadas, denuncias por fraude y pedido de quiebra

La biotecnológica argentina Bioceres , uno de los llamados unicornios del agro que cotiza en Nasdaq , atraviesa una crisis interna que derivó en una disputa judicial entre accionistas y en la presentación en quiebra de la empresa, con un pasivo cercano a los US$30 millones, informó el medio argentino La Nación.

La puja tiene en el centro de la escena al empresario uruguayo Juan Sartori , accionista de Moolec Science- empresa de agricultura molecular- que tomó control de Bioceres Group en abril de 2025 cuando la biotecnológica argentina necesitaba captar inversión ya que venía de resultados fiscales que evidenciaban déficit en 2024. La empresa quedó divididad en dos y los nuevos directores, liderados por Sartori se enfrentaron al fundador y exdirector ejecutivo Federico Trucco .

El conflicto quedó expuesto tras una asamblea realizada esta semana cuando Trucco y Manuel Sobrado quedaron fuera de la gestión de la compañía tras el vencimiento de sus mandatos. Dos días después, el sector vinculado a Sartori presentó a la empresa en quiebra.

Esta asamblea, informa el medio argentino, fue de carácter simbólico luego de que la Justicia anulara la instancia anterior, por lo que el directorio actual se encuentra impedido de tomar decisiones hasta que se resuelva si la asamble de diciembre es válida.

Sin embargo, la declaración de quiebra presentada en esa instancia generó sospechas en el grupo fundador, que tenía previsto reacomodar el pasivo estimado en US$30 millones, según datos de la Caja de Valores y la Central de Deudores del Mercado Argentino de Valores (Cendeu-MAV).

Desde el entorno de Trucco adelantaron que impulsarán una demanda penal contra operadores vinculados a Sartori. Sostienen que fueron víctimas de un presunto fraude en el marco de un traspaso accionario con Moolec Science que, en teoría, buscaba aliviar la situación financiera de la compañía, pero que terminó con la presentación en quiebra.

El perfil empresario y político de Sartori

Sartori ya tenía presencia en negocios agroindustriales en la región. Es presidente ejecutivo del directorio de Adecoagro, luego de que la empresa Tether adquiriera el 70% de las acciones de esa firma.

Además de su actividad empresarial, incursionó en política en Uruguay y en el fútbol profesional: es copropietario del Sunderland AFC, equipo inglés que disputará la Premier League 2025-26, vicepresidente del AS Monaco e integrante de la Asociación Europea de Clubes y de la Liga de Fútbol Profesional de Francia.

En las últimas horas circuló en Rosario la versión de que podría evaluar inversiones en clubes de esa ciudad.

Una cautelar judicial y una deuda en aumento

El juez de feria Luciano Daniel Juárez hizo lugar a una medida cautelar presentada por Trucco. Entre los argumentos centrales señaló que su legitimación “era opinable, pero no podía descartarse en esta etapa”, que existían indicios de “abuso de mayoría, conflicto de intereses y desvío de poder” y que el peligro era concreto dado el pedido de quiebra ya presentado.

Como contracautela, fijó una garantía de US$100.000, rechazando la fianza ofrecida por una empresa por considerarla insolvente e incompatible con su objeto social.

El deterioro financiero de Bioceres comenzó en junio pasado, cuando incumplió el pago de pagarés bursátiles por US$5,31 millones. Según el Mercado Argentino de Valores, la deuda total ronda los US$30 millones, con vencimiento en julio de 2026.

Mientras tanto, la empresa busca respaldo financiero en medio de la caída del valor de sus activos y acciones, en un escenario atravesado por la disputa entre sus principales accionistas y con un pedido de quiebra aún pendiente de definición.