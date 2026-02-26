Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Agro / SANIDAD ANIMAL

Avance de la gripe aviar en Uruguay: MGAP pidió cancelación inmediata de la Fiesta del Pollo y la Gallina

El MGAP, por casos de gripe aviar, pidió se suspenda la Fiesta del Pollo y la Gallina - Expo Avícola 2026 que se iba a realizar en San Bautista

26 de febrero 2026 - 11:57hs
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), considerando el incremento de casos de gripe aviar en aves silvestres en Uruguay, pidió la suspensión inmediata de la Fiesta del Pollo y la Gallina - Expo Avícola 2026, que estaba programada para ser realizada desde el viernes 13 al domingo 15 de marzo, en San Bautista, Canelones.

El pedido de dicha secretaría de Estado surgió un día después de la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, con base en esa enfermedad detectada al menos en dos zonas del sur de Uruguay, la Laguna de Garzón y el arroyo Solís.

Principal expo del sector avícola

La de San Bautista es la principal exposición del país en el sector avícola.

Tiene entre sus contenidos propuestas de actores de los sectores público y privado, además de espectáculos, convoca a miles de personas y se hace en el predio del Club de Leones de esa localidad canaria nominada Capital Nacional de la Avicultura, distinción que le fuera otorgada por la ley 20015, promulgada en 2021.

La solicitud del MGAP (ver más adelante el documento) lleva la firma del veterinario Marcelo Rodríguez, director general de los Servicios Ganaderos del ministerio, y está dirigida al intendente de Canelones, Francisco Legnani.

A inicios de esta semana el MGAP, considerando la aparición de al menos tres aves muertas por Influenza Aviar de alta patogenicididad -H5- (gripe aviar) y varias más contagiadas (en Maldonado, Rocha y Canelones), emitió un decreto con varias medidas que tienen por objetivo minimizar el impacto de la adversidad.

Está prohibido movilizar aves de traspatio y aves que no sean controladas a través del Sistema de Monitoreo Avícola y, además, no se pueden realizar ferias, remates, exposiciones y eventos vinculados a la especie aviar.

El alcalde de San Bautista, Joaquín Farina, consultado por El Observador admitió que la cancelación de la fiesta es una adversidad importante, previo a una reunión que tenía previsto realizar este mediodía con el intendente Legnani.

De momento se trata de una suspensión de la actividad sin nueva fecha de realización, tampoco está la decisión de cancelarla definitivamente, lo que dependerá de cómo evolucione la contención de la enfermedad que, remarcaron autoridades del ministerio y de las empresas avícolas, no se traslada al ser humano mediante la consumo de carne aviar o huevos.

El mensaje del MGAP al intendente de Canelones

Nota DGSG NAº 45-2026 - Intendencia de Canelones - Consulta ResoluciA³n DeclaraciA³n Emergencia Sanitaria INFLUENZA AVIAR

