Director de Transporte defendió idea de túnel por 18 de Julio y dijo que evalúan extender la reforma hasta Pando

Render de una estación proyectada por 8 de octubre en la reforma del transporte

El director de Transporte, Felipe Martín , defendió la realización de la obra de un túnel en 18 de Julio , en el marco de la reforma del transporte metropolitano, y aseguró que la cartera evalúa la opción de extender las obras en uno de los troncales hasta Pando , en vez de Zonamerica.

Para el túnel de la céntrica avenida se manejan varios escenarios , aunque todavía no hay una definición tomada . El escenario de máxima implica que el túnel parta desde Plaza Independencia hasta Tres Cruces , pero una opción intermedia iría hasta Fernández Crespo y una menos extensa hasta Ejido . Por allí circularían exclusivamente ómnibus articulados, llamados BRT por su sigla en inglés (bus rapid transit).

Estos ómnibus son también los que circularían por los tres troncales principales que la reforma atenderá en esta primera etapa: 18 de Julio, 8 de Octubre/Camino Maldonado y Avenida Italia/Avenida Giannattasio . Se prevé que haya paradas a unos 400 metros de distancia, que los ómnibus circulen por carriles exclusivos por esas arterias y que se implemente un sistema de validación previa de los viajes, para evitar demoras en la subida de pasajeros.

Martín explicó este miércoles en entrevista con Aire Rico que el trazado de la reforma implica 32 kilómetros , desde El Pinar hasta la Ciudad Vieja o 18 kilómetros , si se tiene en cuenta el tramo desde la Ciudad Vieja hasta Camino Maldonado.

Pero aclaró que esta última distancia podría aumentar, porque se está "considerando la posibilidad" de llegar hasta Pando.

"Está planteado hasta Zonamerica. Estamos recopilando alguna información adicional que tiene que ver con el reconocimiento de la densidad demográfica que es muy importante. Estamos hablando de que Zonamerica está en el (kilómetro) 17 y Pando en el 32, pero atraviesa Villa García y se mete en el límite departamental hasta Pando en lo que se determina Barros Blancos, que hoy es una zona de Canelones que tiene una población de 40 mil habitantes, más que algunos departamentos del Uruguay", argumentó Martín.

Por el momento, la reforma del transporte metropolitano está en una etapa de "anteproyecto", recopilando insumos para tomar las definiciones políticas. En esa definición tendrán injerencia el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Transporte, la Intendencia de Montevideo y la de Canelones, aunque también participa la de San José por integrar el área metropolitana.

El Estado uruguayo ya tiene aprobados préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la CAF por hasta US$ 500 millones y US$ 300 millones, respectivamente.

Estos montos, indicó Martín, deberán contemplar las indemnizaciones que deba hacer el Estado a los comercios que estén en las zonas donde se realizarán las obras y vean afectada su actividad.

El túnel en 18 de Julio

Renders del túnel por debajo de la Avenida 18 de Julio que se prevé hacer en el marco de la reforma del transporte metropolitano Foto: Documento del BID

Martín explicó que hoy transitar 18 de Julio implica "salir por un bosque de semáforos" y que hay distintas alternativas para el soterramiento en esa avenida.

Aunque al decisión sobre el túnel y su eventual extensión no está tomada, el director de Transporte dijo que es partidario de "soterrar".

"Si yo tuviera que tomar la decisión diría que sí, que hay que soterrar", subrayó.

Explicó que hoy recorrer los 32 kilómetros desde la Ciudad Vieja hasta El Pinar llevan, en hora pico, cerca de 1 hora 40 minutos, de los cuales 28 corresponden al tránsito por 18 de Julio, desde su extremo en la Plaza Independencia hasta Tres Cruces.

Sobre las posibles resistencias que puedan existir por parte de la Intendencia de Montevideo (IM), debido a la magnitud que tendrán las obras, Martín dijo que era una posición respetable, dado que el gobierno departamental debe "velar por todo el ordenamiento urbano".

"La IM no es que sea reticente al túnel. Lo que trata de sopesar son las interferencias que en una ciudad consolidada este tipo de obras generan", señaló.