Mansión de González Valencia en Punta del Este se subasta el 5 de marzo junto a tres padrones en Solanas

La mansión "Quincho Grande" de Punta del Este , que perteneció al narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia , será subastada el jueves 5 de marzo en la Asociación Nacional de Rematadores Tasadores y Corredores Inmobiliarios con un precio base de US$ 680 mil .

Para poder participar del remate los interesados se deben registrar hasta 24 horas antes de esta instancia con una garantía de US$ 10 mil , comentó este miércoles el rematador Alfredo Ramos.

La subasta iniciará a las 14:00 del 5 de marzo y luego continuará con los tres padrones en la zona de Solanas , frente la estación de servicio Ancap del lugar. "Es todo de la misma causa por lavado de activos y asistencia al lavado ", aclaró Ramos en diálogo con Puesta a punto de Canal 12.

NARCOTRÁFICO Qué vínculo tenía El Mencho con Uruguay: el narcotraficante más buscado por EEUU murió en un intento de captura

Para participar del remate de los terrenos de Solanas no se requiere garantía ni depósito previo .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/puestaapunto12/status/2026765765416751485&partner=&hide_thread=false La semana que viene se remata casa de narco en Punta del Este



Nos contactamos con Celso Cuadro, quien dialogó con el rematador Alfredo Ramos, para conocer los detalles del remate de la casa del narcotraficante González Valencia y mostrar cómo se encuentra actualmente. pic.twitter.com/S8lAZnubCP — Puesta a Punto (@puestaapunto12) February 25, 2026

En cuanto a 'Quincho Grande', "la base será de US$ 680 mil dólares" y quien lo obtenga "va a tener que hacerse cargo de una deuda de contribución que es previa a la incautación", aclaró el rematador. Esto es debido a que "la Junta Nacional de Drogas solo puede exonerar lo que es de la incautación a la fecha del remate", por lo que "hay unos ocho millones de pesos de los que hay que hacerse cargo".

La mansión de 1.081 metros cuadrados está edificada sobre un terreno de 15.052 metros cuadrados. "El expediente es del año 2015, pero fue decomisado en el año 2020 y en el 2023 se terminó de firmar", comentó Ramos.

La detención de González Valencia en Uruguay y su vínculo con El Mencho

1677712528690.webp González Valencia cuando fue extraditado Embajada de Estados Unidos en Uruguay

En mayo de 2020, el narcotraficante mexicano González Valencia fue extraditado a Estados Unidos de madrugada en un importante operativo de seguridad desde el Penal de Libertad hasta el Aeropuerto de Carrasco.

La extradición se concretó un mes después de que fuera trasladado desde la cárcel de Punta de Rieles hasta el penal de Libertad, ya que las autoridades del Ministerio del Interior habían recibido información de un posible rescate al narco, que supuestamente sería ejecutado por integrantes del Primer Comando Capital, e incluiría ataques al por entonces ministro Jorge Larrañaga y a otras jerarquías de la policía.

González Valencia ya había amenazado al exministro Eduardo Bonomi con "colgarlo del puente más alto" en junio de 2016 porque sostenía que era torturado en la cárcel. Había sido procesado por lavado de dinero ese año, luego de ser detenido al salir de un colegio de Carrasco a donde había ido a buscar a sus hijos.

El líder del grupo de lavadores que operaba en Uruguay es hermano de Abigael González Valencia, líder del cartel Los Cuinis, la organización criminal mexicana dedicada al tráfico de drogas más poderosa del mundo, según la DEA. Ese hombre se había radicado en Punta del Este junto a su esposa y su suegro, quienes también fueron procesados. La mujer fue detenida cuando llegó al Aeropuerto de Carrasco, luego de estar en México durante varios meses, y resultó procesada.

Tras apelaciones, el narco fue extraditado a Estados Unidos. En este convenio está establecido que este país se compromete a no ejecutar la pena de muerte contra una persona detenida en Uruguay y requerida en ese país, así como tampoco juzgarla dos veces por los mismos delitos, pero nada hay escrito sobre la posibilidad de condenar a cadena perpetua a una persona detenida en territorio uruguayo.

La razón por la que Estados Unidos quiere juzgar al hermano del líder de Los Cuinis es porque presuntamente ingresó y distribuyó cocaína y metanfetamina en ese país. La defensa del delincuente –que cambió de abogados varias veces desde que fue detenido en Carrasco en 2016– siempre se opuso a que fuera extraditado.

Los González Valencia también estaban vinculados con "El Mencho", el narcotraficante que fue abatido recientemente por el Ejército de México en un operativo en el que intentaron detenerlo. Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, quien era el cofundador del Cartel Jalisco Nueva Generación estaba casado con Rosalinda González Valencia, hermana de quien residió en Maldonado durante la década pasada.

Rosalinda también fue detenida en 2021 y sentenciada dos años después por cargos relacionados con el crimen organizado. Salió en libertad a finales de febrero pasado luego de obtener una libertad anticipada.