Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 26 de febrero

En Montevideo y Área Metropolitana se espera una temperatura mínima de 14 °C y una máxima de 24 °C

25 de febrero 2026 - 21:00hs
Inumet pronosticó cielos nubosos en casi todo el país

Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este jueves 26 de febrero una jornada con cielo algo nuboso a nuboso en todo el país, con baja probabilidad de precipitaciones y presencia de neblinas en varias zonas.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital y alrededores se espera una temperatura mínima de 14 °C y una máxima de 24 °C.

Durante la mañana estará algo nuboso y nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones y neblinas. El viento soplará del sureste entre 10 y 20 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h.

En la tarde y noche continuará el cielo algo nuboso y nuboso, con viento del SE al NE entre 10 y 30 km/h.

Este

Para la región este se pronostica una mínima de 12 °C y una máxima de 28 °C.

La mañana estará algo nubosa y nubosa, con baja probabilidad de precipitaciones, neblinas y bancos de niebla. El viento será del sector sur entre 10 y 20 km/h.

En la tarde y noche se mantendrán condiciones algo nubosas y nubosas, con períodos de claro, además de neblinas. El viento rotará del sector sur al este entre 10 y 30 km/h.

Oeste

En el oeste del país la temperatura oscilará entre 13 °C y 28 °C.

Durante la mañana se prevé cielo algo nuboso y nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones. El viento será del sector este entre 10 y 30 km/h.

Hacia la tarde y noche persistirá el cielo algo nuboso y nuboso, con viento del sector este entre 10 y 40 km/h y períodos de variables de 0 a 10 km/h.

Norte

En el norte, la mínima será de 14 °C y la máxima de 28 °C.

La mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con períodos de claro, con viento del SE y E entre 10 y 30 km/h, y rachas de hasta 40 km/h.

Durante la tarde y noche se mantendrán condiciones similares, con viento del sector este entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Inumet Uruguay Montevideo Montevideo

