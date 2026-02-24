Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 25 de febrero

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este miércoles 25 de febrero una jornada con cielo algo nuboso y nuboso en gran parte del país, temperaturas templadas y vientos moderados a fuertes, especialmente en la franja sur.
Montevideo y Área Metropolitana
En la capital y su zona metropolitana se espera una temperatura mínima de 19 °C y una máxima de 22 °C.
Durante la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso, con viento del sureste entre 20 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h.
Hacia la tarde y noche se mantendrá el cielo algo nuboso y nuboso, con viento del sector sur entre 20 y 40 km/h.
Este
Para el este del país se prevé una mínima de 16 °C y una máxima de 26 °C.
En la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso, con probables precipitaciones. El viento soplará del sur y sureste entre 20 y 40 km/h, con períodos variables de 0 a 20 km/h.
En la tarde y noche el tiempo continuará nuboso, con probables precipitaciones y neblinas, y viento del sector sur entre 20 y 40 km/h.
Oeste
En el oeste se anuncian temperaturas entre 16 °C y 26 °C.
La mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con condiciones ventosas. El viento será del sureste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.
Durante la tarde y noche el cielo continuará algo nuboso y nuboso, con viento del sector sur entre 20 y 40 km/h.
Norte
En el norte del país la mínima será de 18 °C y la máxima de 28 °C.
La mañana estará algo nubosa y nubosa, con presencia de neblinas. El viento será del sureste entre 10 y 30 km/h, con períodos variables de 10 a 20 km/h.
Para la tarde y noche se prevé cielo nuboso con períodos de algo nuboso, y viento del sureste y este entre 20 y 40 km/h.