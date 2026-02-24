Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 25 de febrero

Durante la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso, de acuerdo al pronóstico de Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este miércoles 25 de febrero una jornada con cielo algo nuboso y nuboso en gran parte del país , temperaturas templadas y vientos moderados a fuertes , especialmente en la franja sur.

En la capital y su zona metropolitana se espera una temperatura mínima de 19 °C y una máxima de 22 °C .

Durante la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso , con viento del sureste entre 20 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h .

Hacia la tarde y noche se mantendrá el cielo algo nuboso y nuboso , con viento del sector sur entre 20 y 40 km/h .

Este

Para el este del país se prevé una mínima de 16 °C y una máxima de 26 °C.

En la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso, con probables precipitaciones. El viento soplará del sur y sureste entre 20 y 40 km/h, con períodos variables de 0 a 20 km/h.

En la tarde y noche el tiempo continuará nuboso, con probables precipitaciones y neblinas, y viento del sector sur entre 20 y 40 km/h.

Oeste

En el oeste se anuncian temperaturas entre 16 °C y 26 °C.

La mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con condiciones ventosas. El viento será del sureste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.

Durante la tarde y noche el cielo continuará algo nuboso y nuboso, con viento del sector sur entre 20 y 40 km/h.

Norte

En el norte del país la mínima será de 18 °C y la máxima de 28 °C.

La mañana estará algo nubosa y nubosa, con presencia de neblinas. El viento será del sureste entre 10 y 30 km/h, con períodos variables de 10 a 20 km/h.

Para la tarde y noche se prevé cielo nuboso con períodos de algo nuboso, y viento del sureste y este entre 20 y 40 km/h.