Ignacio Alonso repasó su gestión en el Summit AUF 2026: el aporte de las SAD, la negociación "exitosa" y con momentos "duros" por los derechos, y lo que se viene en el fútbol uruguayo

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso , disertó en el Summit AUF 2026 , la primera edición de este evento organizado por la entidad rectora del fútbol, en la que sus diferentes actores expusieron sobre su gestión institucional y metodología de alto rendimiento.

El titular de la AUF fue el penúltimo orador de la jornada que se realizó este jueves en el Antel Arena, con varias charlas de diferentes temáticas, cuyo cierre que estuvo a cargo del entrenador de la selección uruguaya Marcelo Bielsa junto a su staff .

Alonso hizo un repaso de su gestión tomando como fecha de inicio el cambio estatutario del año 2018 y contó qué era lo que veían en ese entonces en el fútbol uruguayo.

En ese sentido, señaló que la “locomotora” de la AUF era el fútbol profesional, el cual tenía una serie de “problemas y “rezagos” a nivel regional, pero que, pese a eso, no había “obstaculizado” la posibilidad de formación de futbolistas.

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Ignacio Alonso en el Summit AUF 2026 Ignacio Alonso en el Summit AUF 2026

“La causa del rezago en la organización de las competencias, en la infraestructura y en las finanzas disponibles tenía como origen un rezago o una mala disposición, malos incentivos, a nivel del pago de los derechos de televisión, fundamentalmente, que era el principal activo que no había sido estudiado como se debía hasta aquel momento”, sostuvo.

Para buscar más recursos y mejorar los equipos, luego de estudios, se impulsó la llegada de inversores a través de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), lo que consideró un “instrumento clave para incorporar capitales”.

“Vimos una oportunidad de salir al mundo a buscar y promocionar la radicación de capitales a través del instrumento SAD, que en Uruguay en virtud de la ley que rige desde el año 2001, tiene un tratamiento para el estimulo de la inversión en el deporte idéntico al de las sociedades civiles”, destacó.

En aquel momento fue considerado por el Ejecutivo como un “instrumento clave” para la atracción de capital. “El diagnostico era claro: era un fútbol que necesitaba incorporar capital. Nadie puede encarar un proceso de desarrollo, por mejor que sea y por mejores profesionales como tiene Uruguay, sin el respaldo de capital por detrás”, expresó. “El capital para el desarrollo es fundamental, no existe, y más en un país chico como el nuestro, la posibilidad de crecer si no incorporamos capital”.

Alonso destacó que luego de la pandemia esas inversiones llegaron de forma “exitosa” porque en pocos años Uruguay dio un “salto” en infraestructura, cumplimientos salariales y aplicación de conocimientos en proyectos deportivos que se incorporaron y fueron más estables.

Ignacio Alonso en el Summit AUF 2026 Ignacio Alonso en el Summit AUF 2026

También mencionó que esos inversores inyectaron capital para incentivar el mercado de pases interno, lo que llevó a que sociedades civiles se vieran beneficiadas de los fichajes.

“Eso empezó a dinamizar el círculo”, señaló, mencionando que con las SAD aparecieron nuevos dirigentes y profesionales que le dedicaban todo el tiempo a su actividad, lo que también se trasladó al seno de la AUF.

El Fondo de Fortalecimiento y la negociación por los derechos

El presidente de la AUF continuó con su exposición y señaló que “todo ese crecimiento” se empezó a reflejar en las instituciones e hizo que los clubes tradicionales tuvieran que ponerle “más contenido a la gestión”.

Alonso señaló que esa política de búsqueda de capital dio “un buen resultado al fútbol como sistema integral” y fue “fundamental a la hora de poder construir, algo que era muy caro, como el nuevo sistema de comercialización de los derechos de televisión y comerciales”.

“Nos permitió ser más fuerte a la hora de ir a negociar, nos permitió convalidar un sistema de financiamiento que aplicamos durante tres años que se llamó Fondo de Fortalecimiento Financiero, para que las instituciones nos salieran desesperadamente al mercado a buscar el dinero que necesitaban para cerrar sus cuentas”, repasó.

“Y esos nos permitió que ante esa cobertura que pudo hacer la AUF, que implicó un crecimiento en las finanzas de los clubes, la AUF se plantara y dijera no voy a vender los derechos hasta que no venza el contrato. Y eso, aunque parezca intrincado todo este mecanismo, termina dándole al Ejecutivo en aquel momento la posibilidad de sentarse en una mesa de negociación con fortaleza para conversar con la contraparte que quiere hacer su negocio, y lo quiere hacer bien, pero sabiendo que nosotros queremos hacer nuestro negocio y lo queríamos hacer bien”, agregó.

Ignacio Alonso en el Summit AUF 2026 Ignacio Alonso en el Summit AUF 2026

El presidente de la AUF hizo referencia a lo que fue la reciente negociación por los derechos comerciales del fútbol uruguayo llevada adelante el año pasado, con estudios que le permitieron conocer un “mercado más profundo” del que pensaban, con la TV, el cable, los informativos, el streaming, el rubro publicitario y empresarial.

“Pudimos sentarnos y hablar de tú a tú con todas las empresas de TV. Al principio, por contrato vigente, con la empresa Tenfield, a la que le dijimos cuales eran nuestras aspiraciones, de forma muy clara y respetuosa, y con la que tuvimos una negociación seria y firme que no terminó en acuerdo”, comentó.

Luego se hicieron los pliegos de licitación con la certeza de que iban a ir a un mercado que les “iba a responder”. “Hay gente que dice que tomamos más riesgos de los que debíamos haber tomado. Y creo que en algunos casos tienen razón”, sostuvo.

Alonso señaló que hubo “momentos de incertidumbre” y de “no saber si lo que se había diseñado iba a llegar a lo que se ansiaba”, pero contó con un “núcleo de gente clave y fundamental” como lo fue el Ejecutivo de la AUF, los clubes, los grupos de interés y más funcionarios con una “lealtad inconmovible hasta los momentos más duros, que realmente los hubo”.

“Yo les puedo asegurar, seguramente algunos sepan, otros lo podrán intuir, otros jamás conocerán, pero tuvimos momentos muy complicados donde la duda naturalmente aparecía en la cabeza de cada uno y en la almohada cuando nos íbamos a dormir”, dijo. “Pero si les puedo asegurar que más allá que sabíamos que estábamos tomado riesgo, todo lo que hicimos lo hicimos con responsabilidad y con la certeza que habíamos estudiado y conducido un proceso de forma íntegra y honesta”.

Para Alonso, el resultado fue un gran proceso con la presentación de 13 empresas con 17 propuestas, las que “mejoraron los números que se venían pagando” y las expectativas del Ejecutivo y los clubes.

Ignacio Alonso en el Summit AUF 2026 Ignacio Alonso en el Summit AUF 2026

El presidente de la AUF también destacó la instrumentación del nuevo esquema del fútbol, con el comienzo en tiempo y forma de la temporada de campeonatos, lo que consideró que “hasta ahora viene siendo exitoso” porque el producto llega a los televidentes en sus casas, con mejoras notorias y cumplimientos de los pagos.

Lo que viene en el fútbol uruguayo

Alonso también habló de lo que se le viene al fútbol uruguayo, con un 3% de los nuevos contratos que se destinará a mejorar la imagen del producto, con infraestructuras en los estadios y canchas con condiciones.

También se está trabajando en el armado del Fair Play financiero y un Departamento de Competiciones.

Además, señaló que esas mejoras también deben reflejarse en el desarrollo del juego para que los equipos sean más competitivos a nivel internacional, las que entiende que ya se están dando en estos primeros meses del año.

“Hoy el salto que tenemos que dar es el salto de excelencia en la liga, que tiene que ser pequeña, competitiva, que tiene que darle a la gente que paga, que es la depositaria del producto, una mejor versión del mismo. Y poder honrar esa confianza y ese pago que hace la gente, porque la gente es la que paga por ver lo que nosotros con esfuerzo ponemos en organización y en escena en la cancha, merece que lo que se le otorgue sea cada vez mejor. Y va a ser la forma que el próximo período de contratación refleje y mejore los valores de este proceso tan exitoso y trabajoso”, expresó.

Ignacio Alonso en el Summit AUF 2026 Ignacio Alonso en el Summit AUF 2026

Alonso agradeció a quienes los acompañaron por “la valentía y el temple” para cumplir este “hito” que marca el desarrollo del fútbol uruguayo.

Por último, adelantó la que iba a ser la siguiente charla tras la suya, a cargo de Marcelo Bielsa, con el “augurio para una gran Copa del Mundo". "Que creo que nos merecemos todos los uruguayos”, agregó, entre aplausos de los presentes.