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"Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo": en una charla con tono de despedida, Marcelo Bielsa y su cuerpo técnico expusieron su metodología en la selección uruguaya

"Voy a agradecer toda la vida a Uruguay que me haya permitido poder disfrutar de una Copa del Mundo", dijo Marcelo Bielsa en el Summit AUF 2026

21 de mayo de 2026 21:02 hs
El Observador | Sebastián Amaya

Por  Sebastián Amaya

Marcelo Bielsa en el Summit AUF 2026

Marcelo Bielsa en el Summit AUF 2026

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, fue el encargado de cerrar el Summit AUF 2026, la primera edición de este evento en el que la Asociación Uruguaya de Fútbol expuso sobre su gestión institucional y metodología de alto rendimiento, en la que confirmó que dejará el cargo de seleccionador una vez finalizado el Mundial 2026.

En una jornada que se realizó este jueves en el Antel Arena y que tuvo varias presentaciones de diferentes temáticas, cinco minutos antes de la hora señalada, el DT celeste subió al escenario acompañado por sus asistentes, algo que llamó la atención y que dio a entender de qué se trataría su exposición, de la que no se conocían detalles previos.

Marcelo Bielsa en el Summit AUF 2026
Marcelo Bielsa en el Summit AUF 2026

Marcelo Bielsa en el Summit AUF 2026

Fue una charla con tono de despedida y muchos agradecimientos, ya que Bielsa confirmó por sí mismo que dejará el combinado luego del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, algo que ya se sabía en la AUF. Quizás pudo haber sido su última presentación pública en Uruguay.

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"Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo"

Así lo afirmó al comenzar su comparecencia ante una sala que tuvo unos 400 oyentes y que cerró el evento luego de la disertación del presidente de la AUF Ignacio Alonso,

“Me pareció que era acertado describir cómo hicimos nuestro trabajo, que culmina con la Copa del Mundo, que es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional, poder participar en una Copa del Mundo. Yo particularmente voy a agradecer toda la vida a Uruguay que me haya permitido poder disfrutar de una competencia como esa”, señaló Bielsa, confirmando su salida de la celeste cuando termine el Mundial y explicando de qué trataría su ponencia.

Marcelo Bielsa en el Summit AUF 2026
Marcelo Bielsa en el Summit AUF 2026

Marcelo Bielsa en el Summit AUF 2026

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