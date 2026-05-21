Imputaron por 14 delitos de abuso sexual al hombre que atacaba a adolescentes en el Prado: cumplirá casi 7 años de cárcel

La Justicia imputó por 14 delitos de abuso sexual al hombre que acosaba a adolescentes en la zona del Prado y que en los últimos días había sido buscado por las autoridades, que dieron con él este miércoles en la zona del Parque Rodó.

La fiscal de Delitos Sexuales de 5° Turno, Verónica Bujarín , señaló en rueda de prensa que a este hombre de 49 años —con varios antecedentes penales— se lo imputó por 14 delitos de abuso sexual especial y específicamente agravados , así como violencia privada.

El imputado deberá cumplir con 6 años y 11 meses de prisión efectiva . También tendrá por 10 años la prohibición de contacto con niños y adolescentes , y será inscripto en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales .

Identificaron al hombre buscado por delitos sexuales en el Prado: tiene nueve antecedentes penales y dormía en refugios del Mides

"Se ofendía y fingía ser homosexual": el relato de una adolescente acosada por el hombre buscado en el Prado

Además, se le fijó la obligación de cumplir con una pena de reparación patrimonial para cada una de las victimas de 12 salarios o 12 sueldos mínimos.

El hombre de 49 años fue capturado este miércoles en la zona del Parque Rodó, luego de que el Ministerio del Interior difundiera imágenes suyas para logar ubicarlo. Equipos especializados de la Policía pudieron determinar que el hombre buscado en las fotos era el mismo que fue detenido.

El ahora imputado ya era poseedor de nueve antecedentes penales y solía dormir en refugios del Mides del barrio.

El imputado fue denunciado por varias víctimas menores de edad. "Hubo acercamiento indebido con adolescentes desde los 13 hasta los 17 años", contó la fiscal del caso. Una de las adolescentes contó que el hombre la siguió por el Prado, la empezó a acosar y le prometía dinero y objetos.

La adolescente también aseguró que durante la conversación el hombre comenzó a realizarle preguntas de carácter sexual. La joven intentó parar con el acoso pero el hombre "se ofendía y fingía ser homosexual".

Finalmente, la joven contó que tuvo que ingresar a un kiosco para que el hombre dejara de seguirla. Además, afirmó que no es la primera vez que esta persona actuaba de esa manera y aseguró que una amiga suya atravesó una situación similar.