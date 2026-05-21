Un camión con zorra derribó una columna en Lagomar que impactó en un niño de nueve años, que pasó de CTI a cuidados intermedios

El niño de nueve años que fue impactado por una columna en Lagomar , luego de que un camión la derribara, pasó del CTI del Hospital Pereira Rossell a cuidados intermedios .

Su hermano de siete años, que estaba en el mismo lugar, ya fue dado de alta , informó en primera instancia Subrayado de Canal 10 y confirmó El Observador con fuentes del centro hospitalario.

El accidente ocurrió el miércoles cuando ambos niños estaban con su padre en un puesto de reparación de bicicletas ubicado en la vía pública.

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En su momento al niño de siete años se le diagnosticó fractura de pierna derecha expuesta , mientras que al mayor se le diagnosticaron politraumatismos , los dos fueron enviados al Hospital Pereira Rossell. El caso está siendo investigado por la Policía Científica y el fiscal Ignacio Montedeocar .

La versión del padre de los niños

El padre de los niños contó que sus hijos lo acompañaron al trabajo porque ese día la madre no podía ir a recogerlos a la escuela. Según contó, el motivo era que tienen otro hijo de un año al que la madre debía llevar al otorrino.

El más grande de los niños, Benjamín, no quería ir, aunque lo terminó llevando consigo. "Tenía que salir a trabajar por la necesidad, tengo una cuenta que pagar", contó el padre en diálogo con Subrayado de Canal 10. "Mi hijo Mateo es el más chico, es un poco más hiperactivo, él me ayuda", añadió el hombre.

"Mi hijo Benjamín estaba dentro de la moto, le presté mi teléfono para que jugara un poco. Yo tengo un vehículo que es un triciclo cerradito. Mi hijo Benjamín se posó adentro porque sentía frío. Y Mateo se metió adentro porque el tiempo no estaba para estar afuera", dijo Enrique.

"Seguía sacando mis herramientas y mis cubiertas, y veo en ese momento que pasa un camión. Bajé la mirada y siento un golpe. Este conductor hizo una mala maniobra, venía cargado y tenía una zorra. Tenía que ir un poco más abierto. La zorra chocó el poste y cayó", agregó.

"Corrí a salvar a mis hijos, al reventar la caja mi niño Mateo salió por un huequito. Lo fui a auxiliar. Corrí por mi hijo Benjamín que se llevó la mayor parte", sentenció.

La organización civil Cippus del Cardal, que trabaja en prevenir y erradicar el trabajo infantil, emitió un comunicado alertando por la situación. "¿Qué hacían dos niños 'acompañando' el puesto de trabajo de su familia?", cuestionó la organización.

"No necesariamente este caso configura una situación de trabajo infantil en sentido estricto, pero evitar nombrar estas realidades también contribuye a la invisibilización de un fenómeno que desde hace años existe en Uruguay. Porque incluso cuando no participan directamente de la actividad laboral, la sola presencia cotidiana de niños, niñas y adolescentes en espacios de trabajo informal implica exposición a múltiples riesgos", sentenció el comunicado.