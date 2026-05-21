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Aguada 89-109 Nacional: el tricolor reaccionó y a partir del tercer cuarto pisó al aguatero para empatar la serie semifinal de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Tras ganar en el Gran Parque Central, Aguada buscará hacerse fuerte en casa contra Nacional para encarrilar a su favor la serie semifinal de la Liga Uruguaya de Básquetbol

21 de mayo 2026 - 19:52hs
Leandro Taboada y Santiago Vidal

Leandro Taboada y Santiago Vidal

Foto: @LUB_Uy

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Aguada perdió como locatario 109-89 contra Nacional en el segundo partido semifinal de la Liga Uruguaya de Básquetbol. La serie, al mejor de cinco partidos, está ahora empatada 1-1.

El partido

Primer cuarto: Aguada 26-24

Segundo cuarto: Aguada 57-52

Tercer cuarto: Nacional 84-70

Final: Nacional 109-89

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Final del partido: paliza de Nacional en cancha de Aguada, 109-89

A partir del tercer cuarto, Nacional sacó su chapa de campeón en la cancha de Aguada y le terminó ganando por 20 puntos.

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Final del tercer cuarto: Nacional 84-70

Con un aplastante parcial de 32-14, Nacional pasó a ganar y entra con ventaja de 14 puntos al último cuarto.

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Gran tercer cuarto de Nacional

A falta de un minuto, Nacional dio vuelta el partido con un tercer cuarto aplastante. Gana 80-68.

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Final del primer tiempo: Aguada 57-52

Buen cierre del cuarto de Aguada que se va arriba por cinco puntos: 57-52.

Triples de Sims y Rodríguez le permitieron sacar una ventaja de 7 que acortó Gómez con doble.

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Vibrante cierre del primer tiempo

A falta de 1'16'', Aguada gana 51-50.

Nacional tuvo una racha de 10-0 y abrió ventaja, pero Aguada remontó y el cierre es muy parejo, la tónica del partido.

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Final del primer cuarto: Aguada 26-24

Se termina un primer cuarto muy parejo donde Nacional llevó la delantero.

Lo empató el Pepo Vidal con triple (21-21) y luego intercambiaron triples (Feldeine y Pereiras) y Vidal metió un doble para darle ventaja al aguatero.

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Nacional arranca arriba con triple de James Feldeine

Comenzó el partido y Nacional se pone arriba con un triple del dominicano James Feldeine.

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Quinteto titular de Nacional

Álvaro Ponce dispuso como quinteto abridor a Patricio Prieto, Luciano Parodi, James Feldeine, Connor Zinaich y Ernesto Oglivie.

Quedan en el banco para que el DT disponga de la rotación del equipo Marcos Cabot, Bernardo Barrera, Pablo Gómez, Luis Pedro Imas, Agustín Méndez, Francisco Pereira y Juan Carbone.

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Quinteto titular de Aguada

Aguada, dirigido por Leandro Taboada, comenzará con Juan Santiso, Joaquín Osimani, Donald Sims, Joaquín Rodríguez y Luis Santos.

En el banco estarán Santiago Vidal, Jordan Williams, Federico Pereiras, Agustín Zuvich, Agustín Gentile, Manuel Fernández y Bautista Traversa.

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Aguada ganó el primer partido 96-83

Mirá en esta nota lo que pasó el lunes en el triunfo de Aguada contra Nacional.

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