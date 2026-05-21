Aguada perdió como locatario 109-89 contra Nacional en el segundo partido semifinal de la Liga Uruguaya de Básquetbol. La serie, al mejor de cinco partidos, está ahora empatada 1-1.
Aguada 89-109 Nacional: el tricolor reaccionó y a partir del tercer cuarto pisó al aguatero para empatar la serie semifinal de la Liga Uruguaya de Básquetbol
Tras ganar en el Gran Parque Central, Aguada buscará hacerse fuerte en casa contra Nacional para encarrilar a su favor la serie semifinal de la Liga Uruguaya de Básquetbol