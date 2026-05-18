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La importante baja que suma Nacional para jugar hoy su primera semifinal ante Aguada por la Liga Uruguaya de Básquetbol

Los tricolores, que jugarán sin su público debido a que se encuentran suspendidos, suman un lesionado de trascendencia

18 de mayo de 2026 13:11 hs
Álvaro Ponce y Gianfranco Espíndola

Álvaro Ponce y Gianfranco Espíndola

Foto: FIBA

Nacional debuta en la noche de este lunes ante Aguada por las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol en un encuentro que comenzará a la hora 21.15 y lo hará como local en el Gran Parque Central, con una ausencia importante en el plantel, ya que se lesionó Gianfranco Espíndola.

El basquetbolista sufrió una lesión que lo deja fuera del debut contra los aguateros y muy en duda para la revancha del próximo viernes en el segundo encuentro.

La noticia la dio a conocer El Espectador Deportes y fue confirmada por una fuente a Referí.

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Espíndola lo mira de afuera

Gianfranco Espíndola se ha perdido partidos importantes con Nacional.

Cabe recordar que el pasado 20 de abril fue suspendido por el Tribunal de Penas de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) por cuatro encuentros, debido a un codazo en la cara a Agustín Zuvich, de Aguada.

En ese entonces, al basquetbolista tricolor le aplicaron cuatro encuentros de suspensión, por lo que no pudo pagar una multa y jugar, como ocurre cuando las suspensiones son hasta tres compromisos.

20251013 Gianfranco Espíndola Nacional Peñarol clásico Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026. Foto: @LUB_Uy
Gianfranco Espíndola

Gianfranco Espíndola

De esa manera, se perdió el trascendente clásico ante Peñarol -que finalmente, Nacional perdió como local en el Gran Parque Central- y los partidos que cerraban la Liguilla ante Aguada, Hebraica Macabi y Defensor Sporting, volviendo en los playoffs.

Según pudo saber Referí, existen dudas entre un pequeño desgarro y un tirón, ya que resta que le hagan exámenes.

Lo que está claro, es que este lunes no enfrentará a Aguada y está muy en duda para la revancha del próximo viernes.

A su vez, y como informó este domingo Referí, los aguateros recambiaron a un extranjero de apuro para esta serie contra Nacional, debido a la lesión de su contratación estelar para esta temporada, Earl Clark, ex Los Angeles Lakers, quien se desgarró y fue recambiado por Jordan Williams, alero estadounidense con pasado en Hebraica Macabiy que viene de jugar en Minas Tenis de Brasil.

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