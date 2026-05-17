El terrible accidente de Alex Márquez en MotoGP en el Gran Premio de Catalunya, que derivó en varias fracturas; mirá el video

El piloto catalán Alex Márquez se vio involucrado en el duro accidente que se produjo en la contrarrecta del trazado catalán en el Gran Premio de Catalunya de MotoGP corrido este domingo y que terminó ganando el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26).

Antes de la frenada de la curva 10, la KTM de Pedro Acosta sufrió un problema técnico que lo llevó a quedar completamente parado en pista, con la mala suerte que el "73" (Márquez) no pudo esquivarle.

Todo terminó derivando en una bandera roja y con el vigente subcampeón en el hospital .

El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que fue trasladado al Hospital General Universitario de San Cugat (Barcelona) tras un accidente durante el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, sufre una "fractura marginal de la vértebra C7 y de la clavícula derecha", según confirmó su equipo, el Gresini Racing.

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"Alex Márquez sufre una fractura marginal de la vértebra C7 que se completará con una evaluación adicional la próxima semana. Fractura de la clavícula derecha; que se estabilizará con una placa y se someterá a cirugía hoy (este domingo) por parte del equipo del Hospital General de Cataluña", indicó el equipo en una escueta nota en redes sociales.

Alex Márquez llevó tranquilidad con un posteo en sus redes sociales.

"¡¡Todo controlado!!", comenzaba diciendo el catalán. "Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos", expresaba. "Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo", sentenciaba.

Aquí se puede ver su posteo: