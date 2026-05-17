"Tenemos que poner el pie en el acelerador", dijo Alejandro Sánchez sobre caída en la aprobación de Orsi

caEl secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez , opinó sobre la reciente encuesta que marca un descenso en la aprobación del presidente Yamandú Orsi y señaló que se debe apretar el "acelerador" para lograr que "las políticas se asienten más fuertemente" .

Consultado por los dichos de la vicepresidenta Carolina Cosse , que expresó que el relevamiento prende una "luz amarilla" para el gobierno, manifestó estar de acuerdo y señaló que "los ciudadanos juzgan lo que ven de las políticas públicas" .

"Las expectativas que tienen los ciudadanos creo que son superiores a las que estamos registrando hoy, pero yo creo que tenemos un rumbo que es bueno; lo que hay que hacer es profundizar en él ", aseguró en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10).

Carolina Cosse dijo que la caída en la aprobación de Orsi prende "una luz amarilla" y llamó a "hacer la autocrítica"

"Foto de saldo negativo": desaprobación de Orsi trepa a 48% y aprobación se ubica en 27%, según encuesta de Equipos

Para Sánchez, la "señal" de los datos es "esa": "Tenemos que poner el pie en el acelerador y hacer que las transformaciones, las políticas, se asienten más fuertemente".

Finalmente, añadió que lo que deben hacer es "mostrar más" lo que están haciendo, pero "por sobre todas las cosas, hacer más".

Hace pocos días, Equipos Consultores presentó una encuesta que mostró que la evaluación hacia Orsi sufrió otro deterioro.

Con respecto al relevamiento publicado en marzo, la desaprobación subió de 40 a 48%, la aprobación bajó de 33 a 27% y los juicios intermedios pasaron de 24 a 23%.

Estos datos llevaron también al intendente de Montevideo, Mario Bergara, a opinar sobre el tema. "Como frenteamplista ni que hablar que hay preocupación, hay preocupación porque hay una manifestación de descontento con respecto al gobierno, también con respecto a la Intendencia de Montevideo", expresó este sábado.

En rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12), el intendente también calificó como "inusual" las "proporciones importantes de frenteamplistas" que desaprueban al gobierno.

En concreto, el 28% de quienes votaron a Orsi en el balotaje de 2024, hoy desaprueban la gestión. Un 45% de este electorado lo aprueba y el restante 27% tiene juicios intermedios.

"Obviamente eso todos tenemos que tomarlo con mucha atención, mucho cuidado y ver cómo profundizamos el diálogo con toda la ciudadanía, pero en particular con los frenteamplistas", añadió Bergara.