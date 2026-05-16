Buscan recaudar un millón de dólares para que Gonzalo Moratorio pueda acceder a ensayo clínico que combate el cáncer

Allegados a Gonzalo Moratorio buscan recaudar un millón de dólares para que el científico pueda acceder a ensayo clínico que combate el cáncer , en medio de los tratamientos de inmunoterapia a los que ya accede luego que se le detectara otra vez un tumor maligno en el cerebro .

Al virólogo le detectaron nuevamente células malignas tras una segunda operación, hizo radioterapia y actualmente está con inmunoterapia contra un glioblastoma cerebral , un tumor cerebral maligno.

Además de estos tratamientos, el doctor y amigo de Moratorio, Fernando Montero , habló sobre otra posibilidad en redes sociales. "La inmunoterapia es muy efectiva, ahora hay otro tratamiento que está en fase experimental y que vale un millón de dólares entrar al ticket para poder hacer un ensayo clínico que se llama CAR-T ".

"CAR-T es un tipo de inmunoterapia en el cual las células T van a ser alteradas genéticamente para que se pueda detectar, atacar y destruir ese tumor maligno que es tan agresivo. Es una posible cura para este tipo de cáncer", contó el doctor.

Embed - Fernando Montero “ Monti “ on Instagram: "CUENTAS - HSBC Bank Nro. cuenta: 3699135 Nombre de la cuenta: IBAÑEZ,NATALIA Y/O MORATORIO GONZA Colectivo ABITAB número 146734 a nombre de Gonzalo Moratorio Hice este video como amigo y médico de Gonza con 3 objetivos. 1 - Explicar su condición actual de una manera simple que todos podamos entenderla. 2 - Contarles sobre la terapia CAR-T la cual es una esperanza revolucionaria y prometedora para el tratamiento de glioblastomas como el que tiene Gonza. 3 - Comenzar esta campaña con el objetivo de recaudar 1 Millón de Dólares y poder pagar el ticket para incluirlo en un estudio que utilice esta terapia. Agradecemos cualquier tipo de ayuda para llegar a este objetivo ya sea colaborando o compartiendo" View this post on Instagram

El médico recordó que Moratorio "hoy en día esta con inmunoterapia y esta muy bien", pero a la vez "este es un tumor que es muy agresivo" y puede llegar "en algún momento ha dispersarse".

Según Montero, "la fase uno ha demostrado hasta más de un 60% de disminución de tumores de este tipo" y afirmó que "esta terapia si podría llegar a ser curativa".

Las redes sociales del propio Moratorio difundieron vías de colaboración con esta causa. Una de ellas es el colectivo Abitab número 146734 a nombre de Gonzalo Moratorio. Una segunda vía de colaboración difundida es la cuenta 3699135 del banco HSBC a nombre de Ibañez Natalia y/o Moratorio Gonza.