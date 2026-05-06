"No podemos hacer excepciones", dijo Lustemberg luego de que MSP apelara al fallo que ordenaba dar remedios a Moratorio

Luego de que el Ministerio de Salud Pública apelara al fallo que le ordenaba suministrar dos fármacos de alto costo al científico Gonzalo Moratorio , la ministra Cristina Lustemberg dijo que desde la cartera no pueden hacer excepciones .

La Justicia había fallado a favor de Moratorio e incluía que se suministren los fármacos Nivolumab y Relatlimab , dos medicamentos de inmunoterapia con un costo estimado de varios miles de dólares mensuales . Pero la cartera decidió apelar a la sentencia.

"Se apela, como se apelan los 2.200 ciudadanos que pasan por un recurso de amparo", dijo Lustemberg este miércoles en rueda de prensa en Maldonado. "Cualquier persona que requiere la atención del sistema de salud siempre nos va a preocupar ", agregó la jerarca.

"Si no se le proporciona el medicamento, se muere": Gonzalo Moratorio presentó recurso de amparo y la Justicia fallará el lunes

La ministra también calificó el caso "de alta sensibilidad" . "Sé las responsabilidades que tengo, soy médica, también soy una persona, sé ponerme en el lugar del otro. Pero no podemos hacer excepciones y la Justicia dirimirá , entonces nosotros vamos a cumplir la indicación que nos dé el Poder Judicial", sentenció.

El lunes pasado, la Justicia falló en primera instancia a favor de Moratorio, quien había presentado un recurso de amparo —a través de los abogados Martín Frustaci y Rodrigo Rolón— para acceder a un tratamiento de inmunoterapia tras ser diagnosticado con un tumor cerebral en julio del año pasado.

El reclamo apuntaba al MSP y al Fondo Nacional de Recursos (FNR), luego de que ambos organismos rechazaran la cobertura de los medicamentos solicitados. Sin embargo, ese fallo determinó que la responsabilidad recae únicamente en el ministerio.

La negativa inicial del Estado responde a un criterio general aplicado en este tipo de casos, donde se espera una resolución judicial antes de autorizar el acceso a tratamientos de alto costo.

De acuerdo con lo dispuesto por la sentencia, el MSP deberá suministrar los medicamentos en un plazo de 24 horas. En caso de incumplimiento, podría enfrentar sanciones económicas. Desde entonces la cartera dispone de un plazo de tres días para presentar la apelación contra el fallo de la Justicia. El pasado martes anunció que apelaría a la sentencia.