Cancillería abrirá una investigación administrativa luego de que consulado en Miami entregara fe de vida a exmilitar requerido

La Cancillería abrirá una investigación administrativa luego de que el consulado uruguayo en Miami expidiera una fe de vida al exmilitar requerido por la Justicia uruguaya Roberto Freddy Amorin Maciel quien es investigado por hechos ocurridos durante la dictadura, confirmaron fuentes del ministerio a El Observador.

Según informó La Diaria en primera instancia, el pasado 11 de febrero el consulado en Miami expidió al exmilitar de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) una constancia de vida "para el cobro de su jubilación/pensión ante la Caja Militar".

Amorin Maciel está prófugo de la Justicia y sobre él pesa una orden de captura nacional e internacional . Está investigado por la desaparición del militante comunista Arpino Vega en 1974 , así como por torturas en la base de Boiso Lanza de la FAU .

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La expedición de esta fe de vida fue denunciada públicamente por la organización Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos , que el lunes se reunió con el presidente Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva, a quien puso al tanto de esta situación.

A la salida de la reunión, Ignacio Errandonea dijo que había un prófugo de la Justicia uruguaya, requerido por Interpol, que "estando en Miami se presentó a tramitar la fe de vida en un consulado".

"Y en el consulado se le proporcionó la fe de vida sin llamar a Interpol, como tenían la orden desde el Ministerio de Relaciones Exteriores", sostuvo Errandonea el lunes pasado en rueda de prensa.

"Yo no le llamo falla, le llamo una falta grave y no sé si no es criminal, si no corresponde que actúe la Justicia", se preguntó y dijo que el presidente se había comprometido a transmitir el caso al canciller Mario Lubetkin.

"Entendió perfectamente que había que investigar qué era lo que había pasado y, si correspondía, tomar las medidas que correspondan", sostuvo.