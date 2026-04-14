Estados Unidos anunció la donación de equipamientos militares a Uruguay: usados por la OTAN, ¿cómo son los ISR?

La Embajada de Estados Unidos en Uruguay anunció el lunes la donación de sensores Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR, por sus siglas en inglés) destinados a equipar aeronaves de la Armada y mejorar el monitoreo y control del territorio nacional desde el aire.

Con valor estimado de 5 millones de dólares, el arribo de las unidades se inscribe dentro de la "fuerte cadena de cooperación" en temas de defensa y seguridad entre ambas naciones, según destacó la misión diplomática en redes sociales. "La seguridad regional es una prioridad que Estados Unidos y Uruguay comparten", insistió.

La medida se da un mes después de que el canciller Mario Lubetkin firmara una nota dirigida a Washington para manifestar el interés del Estado uruguayo de recibir un patrullero de la clase Reliance, tal como había ofrecido en donación la embajada de ese país en enero. El gobierno de Yamandú Orsi confirmó de esta manera su "beneplácito" para incorporar este buque de la Guardia Costera a la flota de la Armada Nacional , según confirmaron fuentes del Poder Ejecutivo a El Observador .

Estados Unidos donará a la @Armada_Uruguay sensores ISR (Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento) para equipar aeronaves y mejorar el monitoreo y control del territorio nacional desde el aire. La seguridad regional es una prioridad que Estados Unidos y Uruguay comparten.… pic.twitter.com/AQlf5LSpMD

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Desarrollados por la corporación Lockheed Martin , entre otras, los sensores Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance que Estados Unidos donará a Uruguay , son capaces de adaptarse a una amplia gama de plataformas aéreas, desde grandes jets ejecutivos hasta aviones turbohélice más pequeños.

Según el sitio web de la compañía, pueden alojarse en contenedores tipo remolque o configurarse sobre palés que se cargan y descargan fácilmente de las aeronaves.

Esta tecnología permitirá recolectar y procesar información en tiempo real, fortaleciendo tareas clave como la vigilancia de fronteras, el control del espacio marítimo y la detección de actividades ilícitas.

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Desde la web de la OTAN, subrayan que los ISR resultan "vitales para todas las operaciones militares" conjuntas. "Proporcionan a los responsables de la toma de decisiones y a quienes ejecutan las operaciones un mejor conocimiento de la situación en tierra, aire, mar, espacio y ciberespacio". A través de ellos, los aliados colaboran para recopilar, analizar y compartir información con la máxima eficacia, convirtiéndolos en un "ejemplo paradigmático de cooperación y reparto de responsabilidades en toda la Alianza".

Con la incorporación de estos sistemas, Uruguay dará un paso importante en la modernización de sus capacidades operativas, ampliando su cobertura de vigilancia aérea y mejorando la toma de decisiones en escenarios complejos.