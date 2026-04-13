Reunión de la DEA en Uruguay trató el consumo de fentanilo, que en Uruguay está más asociado al "desvío" del uso legal, dijo Layera

La presencia del fentanilo en el mercado ilegal fue uno de los temas que trató la reunión de coordinación regional de la DEA que tuvo lugar entre jueves y viernes de la semana pasada en Uruguay.

Aunque la oficina antidrogas estadounidense no tiene presencia en el país desde 2019, eligió Montevideo para llevar adelante este encuentro que reunió a jerarcas policiales y de inteligencia del Cono Sur . Desde ese año, la coordinación se realiza a través de la oficina que sí está instalada en Buenos Aires.

Según contó el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, Mario Layera , en una entrevista con La Diaria Radio el tema del fentanilo y su uso ilegal fue tratado en la reunión a instancias de Estados Unidos , que en su guerra contra las drogas colocó al fentanilo como su prioridad por la epidemia de muertes a causa de sobredosis de esta sustancia que tuvieron lugar en el país.

Con Marset y el fentanilo como fondo, Uruguay fue sede de una reunión regional de la DEA por la lucha contra el narcotráfico

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" Fue uno de los temas que expuso Estados Unidos , justamente, en forma —diríamos— preventiva. Se estima —y ha sido la conducta que se ha seguido o la tendencia— que las cosas que suceden en diferentes países, a veces, con un mercado mayor, luego se contamina o se continúa por toda la región", señaló Layera, quien fue director de la Policía Nacional durante la época de Eduardo Bonomi como ministro (2016-2020).

Layera señaló que Uruguay no ha "escapado" a esta realidad y recordó que el año pasado se hizo un llamado de "alerta" a todas las instituciones por este tema.

"Vimos qué era lo que estaba sucediendo o cómo estaba sucediendo. Por ahora, el mayor problema devendría de un desvío de lo que se utiliza legalmente", dijo Layera.

El fentanilo se utiliza, por ejemplo, de forma medicinal para aliviar el dolor y como anestesia. Se estima que es 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína como analgésico, según la descripción de la DEA.

"Todas las unidades de cada uno de los ministerios que tienen que ver con el control están alerta. Están viendo y observando. Se van a continuar las reuniones a los efectos de ir estableciendo realmente en qué situación estamos. Hay un tema de que el fentanilo es utilizado en forma legal o medicinal y que ahí puede ser la puerta de ingreso y el uso indebido de la sustancia como se ha observado en otros lugares", estimó Layera.

En los últimos días, de hecho, el uso de fentanilo de forma ilegal desató la polémica en Argentina, luego de que se descubriera una red de fiestas clandestinas entre médicos de Buenos Aires que utilizaban fentanilo y propofol para anestesiarse de forma colectiva.

La muerte de un enfermero de 29 años a causa de una sobredosis de estas dos sustancias destapó la red, cuyos integrantes venían sustrayendo medicamentos y sustancias de distintos hospitales para utilizarlos de forma irregular para fines "recreativos".

En Uruguay, en tanto, han existido casos de investigaciones por faltantes de ampollas de fentanilo a nivel hospitalario. Este fue el caso, por ejemplo, del Hospital Maciel, que en noviembre de 2024 presentó una denuncia policial tras detectar el faltante de 12 ampollas. También se dispuso una investigación interna en su momento por este tema.