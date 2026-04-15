Diputado Jisdonian interpelará a Gonzalo Civila por la muerte de cuatro menores que estaban al amparo del INAU

El ministro de Desarrollo Social Gonzalo Civila será interpelado en la Cámara de Diputados debido a la muerte de cuatro menores de edad que estaban al amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay ( INAU ) entre diciembre de 2025 y febrero de 2026.

El miembro interpelante será el diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian , quien comunicó mediante redes sociales este miércoles que la Cámara de Representantes había aprobado su solicitud .

En diciembre pasado, se suicidó un joven bajo el amparo del INAU. El último día del año, otro se ahoga en la bahía de Capurro . Un tercero murió durante el verano después de ser diagnosticado con un cuadro de gastroenterocolitis . El último de ellos murió de un paro cardiorrespiratorio .

Socialistas señalan la incidencia de comunistas y radicales entre las "operaciones" al Mides de Civila

Los muertos a los que "nadie extraña": números que se mantienen e historias que se repiten entre decenas de fallecidos cada año bajo el amparo del INAU

A finales de enero la oposición afirmó que convocaría al Mides y al INAU a la comisión permanente por estos casos. En ese entonces ya se consideraba la posibilidad de una interpelación .

"Cuando el Estado decide separar a un niño de su familia, hace una promesa, cuidarlo mejor. Si esa promesa falla, la responsabilidad política es inevitable. Había advertencias. Había informes. Había diagnósticos. El problema fue falta de acción", escribió Jisdonian en su cuenta personal de X (exTwitter).

El nacionalista afirmó que "el propio sistema reconoce problemas estructurales" y que "cuando un sistema colapsado tiene a su cargo a los más vulnerables, las decisiones no pueden seguir esperando".

"El sistema de protección existe para evitar tragedias, no para explicarlas después. Exigir responsabilidades cuando están en juego vidas de niños es cumplir con la obligación de controlar y corregir lo que no está funcionando. La interpelación busca respuestas, pero sobre todo soluciones", sentenció el legislador opositor.