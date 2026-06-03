Contralmirante Magliocca reconoció vínculo con representante de Cardama pero negó incidencia para tomar decisión

Mientras el gobierno de Yamandú Orsi continúa analizando propuestas para comprar buques OPV para la Armada , una comisión del Parlamento avanza en su investigación acerca del proceso que terminó con la elección de Cardama durante la administración anterior.

En este sentido, luego de haber recibido al excomandante Jorge Wilson y al contralmirante retirado Gustavo Musso , los parlamentarios estuvieron con Héctor Magliocca y Gustavo Luciani , otros dos contralmirantes que también pasaron a retiro.

Por haber sido director general de Material Naval y luego jefe del Estado Mayor, la de Magliocca fue la comparecencia que se extendió más , ya que los legisladores le consultaron sobre cómo fue el proceso de decisión y por qué votó a favor de Cardama al analizar las propuestas.

“Asesoré por Cardama y Cotecmar . Ambos astilleros cumplían con las tres características que la Armada había definido en su momento como excluyentes para que el buque pudiera ser elegido”, dijo Magliocca.

El contralmirante retirado agregó que si bien Cardama nunca había hecho el barco que proponía, iba a copiar un diseño “ya probado en dos marinas”. “Ese casco estaba probado en Kenia y en Malta y básicamente tenía alguna diferencia de superestructura”, fundamentó.

A su entender, no hubo un astillero que “fuese cantado”, lo cual explica las discrepancias entre los oficiales superiores a la hora de la ponderación.

El vínculo con Gerardo Moreira

Los legisladores también lo consultaron sobre su vínculo con el representante de Cardama en Uruguay, el capitán de fragata retirado Gerardo Moreira.

Magliocca reconoció que fueron “compañeros de clase” y detalló que informó a sus superiores de la relación que tenían.

Recordó que Moreira intervino como representante de Lürssen –otro astillero– en la reparación del ROU 04 y que en ese momento informó a Musso, que era su jefe.

Ahora, ante la compra a Cardama, dijo que puso en conocimiento de la situación al comandante Jorge Wilson. “Avisé y puse específicamente (...) a fin de que, en caso de que se entendiera que había algún impedimento para que me desempeñara en las funciones relacionadas con la incorporación de OPV, fuera relevado de las mismas”, dijo.

Contó que también le comunicó al ministro de Defensa Nacional. “Realmente no pensé que podía ser un problema en cuanto a mi credibilidad en todo el proceso”, agregó y consideró que la decisión de recomendar a Cardama fue del comandante en jefe, no suya. “La actuación fue, junto con los demás almirantes, una recomendación y, después, fue asesorar técnicamente una decisión que había tomado la Armada como institución y no Magliocca. Ese fue el proceso que yo cumplí: como director de Material Naval y como jefe del Estado Mayor”, sentenció.

A su vez, el contralmirante dijo que pidió un tribunal de honor luego que saliera en UyPress una foto suya junto a Moreira. Esa imagen, según contó, fue tomada en una graduación de un amigo en común, pero fue divulgada como que estaban "festejando" la elección de Cardama. Hasta el momento, el tribunal no le fue concedido.

Un tema técnico

Después de que Magliocca diera su testimonio fue el turno de Luciani, quien dijo que los almirantes “más experientes” no votaron a Cardama. “Es un tema técnico; es una opción técnica, sin considerar la parte económica, que creo que tuvo un peso importante”, señaló.

A su vez, informó que al igual que Musso, él también le envió un documento al comandante con sus consideraciones.

“La participación que hubo de cada uno de nosotros en la Junta de Almirantes fue una explicación básica y acotada en la que justificamos nuestro voto. Posteriormente a esa reunión, algunos presentamos una documentación al comandante. En lo personal, hice un cuadro comparativo importante de las características de los barcos, que me dio con el orden que yo consideraba y se lo di al comandante; en prensa no salió en ningún lado”, subrayó.

Luciani también discrepó con la decisión del actual comandante, José Luis Elizondo, de enviar a la Cotec a inspeccionar la construcción de Cardama. “Si usted me pregunta si yo como comandante hubiera mandado a la Cotec, ya le digo que no, pero es una apreciación mía, no quiere decir que lo que hayan hecho esté mal o esté bien. Yo hubiera mandado a la Dirección General de Material Naval porque es parte de su función y es donde están todos los astilleros y todo el personal de reparaciones”, sentenció.