Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 24 de julio

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este viernes 24 de julio una jornada con cielo mayormente nuboso a cubierto , probabilidad de precipitaciones escasas en varias regiones y la presencia de neblinas y bancos de niebla , especialmente hacia la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre 6 °C y 11 °C de mínima , mientras que las máximas irán de 16 °C a 20 °C , con los registros más elevados previstos para el norte del país.

La capital tendrá una mínima de 9 °C y una máxima de 16 °C .

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Durante la mañana se espera un cielo nuboso con períodos de cubierto y probables precipitaciones escasas . El viento soplará del noreste entre 10 y 30 km/h , con rachas de hasta 40 km/h .

En la tarde y la noche continuará el tiempo nuboso y cubierto, con probables lluvias débiles y formación de neblinas. El viento rotará del noreste al suroeste entre 10 y 20 km/h, con períodos de calma.

Este

En el este del país se pronostica una mínima de 6 °C y una máxima de 16 °C.

La mañana será nubosa a cubierta, con baja probabilidad de precipitaciones escasas, además de neblinas y bancos de niebla. En la tarde y la noche persistirá el cielo cubierto, con lluvias débiles, neblinas y bancos de niebla. El viento alcanzará rachas de hasta 40 km/h durante la mañana.

Oeste

El oeste tendrá temperaturas entre 10 °C y 17 °C.

Inumet prevé una mañana nubosa y cubierta, con precipitaciones escasas y viento del noreste de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Hacia la tarde y la noche el cielo pasará de cubierto a nuboso, con probables lluvias débiles, neblinas y bancos de niebla.

Norte

Para el norte del país se espera la jornada más templada, con 11 °C de mínima y 20 °C de máxima.

La mañana estará nubosa y cubierta, con neblinas y bancos de niebla, mientras que durante la tarde y la noche continuará el cielo cubierto a nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones y persistencia de nieblas. El viento soplará del noreste y este durante la mañana, rotando hacia el sector sur en las últimas horas del día.