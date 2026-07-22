Primeras inundaciones por El Niño golpean el sur de Brasil: qué puede pasar en Uruguay, según Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé que el noreste de Uruguay registre precipitaciones por encima de lo normal durante el trimestre julio-agosto-setiembre , en un escenario marcado por el inminente establecimiento del fenómeno de El Niño .

El informe oficial señala además que la temperatura media se ubicaría por encima de los valores habituales en todo el país durante ese período. La tendencia coincide con las advertencias formuladas por Metsul para el sur de Brasil, donde los ríos Caí y Taquari se desbordaron tras lluvias extraordinarias y provocaron las primeras inundaciones que el servicio meteorológico brasileño atribuye al actual episodio de El Niño.

Para el trimestre julio-agosto-setiembre, Inumet dividió el país en dos regiones. En el noreste , el organismo asignó un 40% de probabilidad de que las precipitaciones se ubiquen por encima de lo normal. Las probabilidades de que las lluvias estén dentro de los valores habituales o por debajo de ellos son del 30% en cada caso.

"Muy embromado": meteorólogo advierte por peligrosidad de El Niño y prevé "muchísimos evacuados" en Uruguay

Para el resto del territorio nacional, Inumet no identificó una señal climática predominante y asignó una probabilidad de 33,3% a cada uno de los tres escenarios: lluvias superiores, normales o inferiores a lo habitual.

La señal de mayores precipitaciones se intensifica en los meses siguientes. Para el trimestre agosto-setiembre-octubre, la probabilidad de lluvias superiores a lo normal en el noreste aumenta hasta el 45%.

Entre setiembre y noviembre, esa tendencia se extiende hacia el norte y parte del centro del país, también con una probabilidad de 45% de acumulados superiores a los valores habituales.

Temperaturas superiores a lo normal

En cuanto a la temperatura, Inumet estima que durante julio-agosto-setiembre los registros medios estarán por encima de lo normal en todo Uruguay. El organismo asignó una probabilidad del 40% al escenario de temperaturas superiores a la media y de 30% tanto a los valores normales como a los inferiores.

Para agosto-setiembre-octubre, el sesgo hacia temperaturas más altas se mantendrá en el noroeste, mientras que en el resto del país no aparece una tendencia predominante.

El escenario cambia hacia la primavera. Para el trimestre setiembre-octubre-noviembre, Inumet prevé que las temperaturas se ubiquen entre normales y por debajo de lo habitual, con una probabilidad del 35% para cada una de esas categorías.

Metsul advierte por inundaciones en Rio Grande do Sul

El informe de Inumet se conoce mientras Rio Grande do Sul atraviesa las primeras inundaciones que Metsul vincula con el episodio de El Niño 2026-2027.

Los ríos Caí y Taquari superaron sus niveles de inundación tras varios días de precipitaciones intensas en las regiones de Sierra y Campos de la Sierra. En algunas zonas cayeron entre 100 y 200 milímetros, con registros puntuales superiores a los 200 milímetros.

En Lajeado, el río Taquari alcanzó los 20,8 metros, por encima de la cota de inundación de 19 metros, y crecía a un ritmo cercano a los 80 centímetros por hora. En Encantado llegó a los 13,9 metros, mientras que en São Sebastião do Caí el río Caí superó también su nivel de desborde.

Metsul advirtió que el volumen de agua continuaría descendiendo hacia los valles y que la crecida de ambos ríos contribuiría a elevar el nivel del Guaíba durante las siguientes 48 a 72 horas.

Meteorólogo advierte que agosto puede ser "muy embromado"

Las proyecciones difundidas por Inumet también coinciden con advertencias realizadas en los últimos días por otros especialistas sobre el impacto que podría tener el desarrollo de El Niño.

El martes 21 de julio, el meteorólogo Guillermo Ramis sostuvo que asigna "un 80%" de probabilidad a un escenario de inundaciones importantes en Uruguay durante el segundo semestre del año y alertó que podría haber "muchísimos evacuados".

"Al terminar agosto tal vez el número de evacuados llegue a 30 mil. Los departamentos más embromados serán Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro por la crecida del río Uruguay y después el resto por las lluvias en el propio país", afirmó en diálogo con Informativo Sarandí.

Según explicó, las abundantes precipitaciones previstas para el sur de Brasil provocarían una fuerte crecida del río Uruguay, mientras que las lluvias sobre territorio uruguayo también podrían generar inundaciones en otras zonas del país.

Ramis señaló que las aguas tropicales del océano Pacífico se encuentran dos grados por encima de lo normal, una situación que, a su juicio, corresponde a "un Niño fuerte".

El meteorólogo también pidió que las autoridades contemplen este escenario en la planificación de los próximos meses. "Quienes toman decisiones estén al tanto y tengan cuidado", sostuvo, al advertir que las represas ubicadas aguas arriba podrían verse obligadas a aumentar sus descargas si alcanzan su capacidad máxima.

"El mes de agosto va a ser muy embromado", insistió el especialista.

¿Qué implica para Uruguay?

Las inundaciones de los ríos Caí y Taquari no pueden trasladarse directamente hacia Uruguay, ya que ambos cursos desembocan en la cuenca del Guaíba. Sin embargo, el patrón atmosférico que provoca lluvias abundantes en el sur de Brasil también puede favorecer episodios de precipitaciones intensas en territorio uruguayo.

La tendencia elaborada por Inumet no anticipa tormentas o inundaciones concretas, pero sí muestra una mayor probabilidad de lluvias superiores a lo normal en el noreste del país durante los próximos meses, con una expansión de esa señal hacia el norte y parte del centro durante la primavera.

Metsul, por su parte, anticipó que podrían producirse más inundaciones en Rio Grande do Sul y señaló que el período de mayor riesgo se extendería entre setiembre y diciembre.

El Niño tiene una probabilidad cercana al 100%

Inumet indicó que durante junio continuó consolidándose el calentamiento de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, acompañado por cambios en la circulación atmosférica compatibles con el desarrollo de El Niño.

Los pronósticos del Centro de Predicción Climática de la NOAA señalan que las condiciones de El Niño se alcanzarían durante el trimestre junio-julio-agosto, con una probabilidad cercana al 100%, y persistirían al menos durante el resto de 2026.

El organismo uruguayo aclara que las tendencias estacionales expresan probabilidades de que la lluvia y la temperatura se ubiquen por encima, dentro o por debajo de los valores habituales, pero no permiten anticipar fenómenos meteorológicos puntuales con semanas o meses de antelación.