Hincha de Tigre contó cómo fue la balacera en la que sufrió heridas en sus manos: "Fue una desgracia con suerte; lo importante es que ganamos 3-0"

El hincha de Tigre que resultó herido de bala en el ataque con disparos de arma de fuego que sufrieron dos ómnibus que trasladaban a parciales del equipo luego del partido ante Nacional por la Copa Sudamericana calificó lo ocurrido como “una desgracia con suerte”, según relató este miércoles por la mañana.

El hecho ocurrió este martes a la noche cuando la caravana de autobuses emprendía su regreso hacia Argentina luego del encuentro en el Gran Parque Central. Al llegar a la zona de Ruta 1 y Camino Cibils, fueron atacados a balazos.

Juan, el hincha que sufrió heridas de balas en sus manos, contó lo ocurrido este miércoles, antes de volver a su país en barco.

“Le digo a mi hija que estaba al lado mío que se tire al piso, yo me tiré arriba de ella y cuando levanto la mano me pegó en el brazo y otra bala me destrozó el dedo gordo de la mano izquierda” , relató a Telemundo en el Puerto de Montevideo.

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"Gracias a Dios estoy bien”, agregó. Además, agradeció por la atención recibida. “Contento con el club que me ayudó, me fueron a buscar al hospital. Fue una desgracia con suerte, fueron heridas en los brazos y no me pasó más nada", dijo el hincha de 57 años que tenía sus dos manos vendadas.

Sobre el hecho, señaló: “Hacía media hora habíamos salido del estadio, apagaron las luces para dormir y por la ventana vi un fogonazo y me di cuenta que eran tiros. Le digo a mi hija que estaba al lado mío que se tire al piso, yo me tiré arriba de ella y cuando levanto la mano me pegó en el brazo y otra bala me destrozó el dedo gordo de la mano izquierda".

Los impactos le produjeron un fuerte sangrado, por lo que fue trasladado en un patrullero hacia el Hospital del Cerro. “Me atendieron de primera, la doctora me dijo que estaba todo bien y por suerte la bala había salido”, indicó.

Ataque a hinchas de Tigre en Montevideo, Uruguay @Barras_LATAM

El hincha de Tigre también dijo que vio que los hinchas que dispararon eran “cuatro o cinco" y "uno tenía pelo rubio o platinado".

"No sé si estaban caminando o qué, para mí estaban en la vereda, pero algunos chicos del ómnibus dijeron que podían estar en motos y después de tirar se fueron", apuntó.

Por último, Juan agradeció la atención que le dio su equipo y el Hospital del Cerro.

“Gracias a Dios está todo bien y lo importante es que ganamos 3-0”, dijo.