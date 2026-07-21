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El Flaco López de Palmeiras es elogiado por su actitud en la premiación de España en el Mundial 2026: "El único argentino que demostró respeto"

Cuando todos sus compañeros de la selección de Lionel Scaloni le daban la espalda a la entrega del trofeo de la Copa del Mundo a los españoles, el delantero hizo todo lo contrario y lo destacan por ese hecho

21 de julio de 2026 18:24 hs
El Flaco López fue el único jugador de la selección argentina que se dio vuelta para ver la entrega de la Copa del Mundo a España en el Mundial 2026, mientras sus compañeros le daban la espalda

El Flaco López fue el único jugador de la selección argentina que se dio vuelta para ver la entrega de la Copa del Mundo a España en el Mundial 2026, mientras sus compañeros le daban la espalda

El cierre del Mundial 2026 dejó postales de todo tipo tras la victoria de la selección española por 1-0 sobre Argentina en el alargue. Sin embargo, más allá de la tensión vivida durante y después del choque en Nueva Jersey, una imagen en particular captó la atención de la prensa internacional y de los aficionados en las redes sociales: la conducta del delantero José Manuel López, el Flaco López, durante la ceremonia final.

Su actitud fue rápidamente señalada como un claro ejemplo de deportividad y educación ante la derrota.

El Flaco López fue el único argentino destacado por los hinchas en Brasil

Las plataformas digitales se llenaron de mensajes dedicados al Flaco López, de 25 años, destacando su comportamiento.

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Fanáticos de distintas nacionalidades, así como la prensa española, resaltaron la compostura del atacante mediante comentarios que valoraron su humildad, su señorío y su madurez profesional frente a un momento adverso.

Convocado por Lionel Scaloni como una de las novedades en la nómina para el certamen mundialista, el Flaco López tuvo participaciones puntuales en el camino hacia la final.

Su intervención más destacada se produjo en el cruce de cuartos de final ante Suiza, cuando ingresó desde el banco de suplentes y brindó una asistencia decisiva a Julián Álvarez para sellar el triunfo argentino.

Surgido de las divisiones inferiores y consolidado tras su paso por Lanús y Palmeiras, la actitud de El Flaco en la ceremonia de premiación reforzó la imagen de un profesional maduro, ganándose el reconocimiento del público futbolero de forma unánime.

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