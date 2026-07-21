El salto de calidad que busca Peñarol: qué le aporta el retorno de Jonathan Rodríguez al esquema de Diego Aguirre

El mercado de pases vuelve a sacudir la escena local con una incorporación que genera ilusión en el pueblo de Peñarol . El retorno de Jonathan Rodríguez a la institución mirasol representa mucho más que una incorporación de peso mediático: significa la llegada de una pieza de jerarquía comprobada para potenciar la propuesta futbolística que pregona Diego Aguirre.

El futbolista firmó un contrato por un año y medio, hasta el 31 de diciembre de 2027. Se acordó un salario base que va creciendo a medida que va jugando y partidas variables que componen todo el sueldo.

Si hay una premisa que caracteriza a las estructuras de Diego Aguirre, es la búsqueda constante de verticalidad y agresividad tras recuperar la pelota.

En ese contexto, la figura de Jonathan Rodríguez encaja como anillo al dedo.

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El floridense es un delantero caracterizado por su electrizante cambio de ritmo, capaz de marcar diferencias drásticas en los primeros metros de carrera.

Jonathan Rodríguez

Su sola presencia obliga a las líneas defensivas rivales a retroceder varios metros por temor a ser superadas con espacio a sus espaldas.

El gran desafío de Aguirre y del propio jugador, es volver a ser quien fue, sobre todo, luego de que hace más de un año que no juega, debido a una lesión de extrema gravedad sufrida durante su última etapa en el Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Múltiples soluciones en el frente de ataque

Una de las grandes virtudes que gana Aguirre con su llegada es la versatilidad táctica.

Jonathan Rodríguez no es un delantero estático ni predecible. Posee la capacidad de rendir al máximo nivel abierto por las bandas -donde utiliza su potencia para romper mano a mano y trazar diagonales punzantes hacia el arco- o bien ubicándose en el eje central de la ofensiva.

Jonathan Rodríguez

Esa movilidad permanente le permitirá al esquema de Peñarol desarmar bloques defensivos cerrados, alternando posiciones con los demás hombres de ataque y generando constantes desajustes en las marcas rivales.

Recursos de gol y contundencia en el área

Más allá de su aporte en la gestación y en el desborde, Jonathan Rodríguez le ofrece a Peñarol un salto cualitativo en la definición.

Su frialdad ante el gol se complementa con un amplio repertorio para rematar: es un futbolista ambidiestro, lo que le permite resolver de primera o acomodarse para el remate sin perder un tiempo de juego vital.

Antonio Pacheco y Jonathan Rodríguez celebran un gol

Además, su buen pie le da peligrosidad desde fuera del área, obligando a los rivales a no concederle metros para el tiro de media distancia.

El regreso de Jonathan Rodríguez le brinda a Peñarol un argumento ofensivo letal, dotando al equipo de Diego Aguirre de mayor poder de fuego, velocidad y jerarquía individual para afrontar los distintos objetivos del año.