Álvaro Delgado sobre 2029: el Partido Nacional tiene un "candidato natural" en Lacalle Pou pero "no hay nada ganado"

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado , sostuvo que su partido tiene en Luis Lacalle Pou un "candidato natural" pero advirtió que "no hay nada ganado" y que la coalición no puede sentarse a "esperar que el gobierno se equivoque".

" Hoy hay un candidato natural (...) Pero acá no hay nada ganado ", dijo el excandidato presidencial en entrevista con Todo un tema de El Observador streaming.

En ese sentido, advirtió que la coalición ganará en 2029 "si pasan una serie de cosas". "No podemos sentarnos a esperar que el gobierno se equivoque todo el tiempo. Nosotros también tenemos que hacer cosas y no ser la alternativa, que suena a descarte ", consideró.

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Días atrás, también entrevistado por Todo un tema el intendente de Paysandú, el blanco Nicolás Olivera, había dicho que "la coalición tiene un candidato" (por Lacalle Pou), pero que lo que hay que definir es qué tipo de gobierno tendrá con ese candidato en caso de ganar las elecciones.

Para eso —argumentó el sanducero— es necesario tener a "varios" no solo "de un lado", sino también "de otros".

Respecto a las candidaturas dentro del Partido Nacional, Delgado señaló que, con Lacalle Pou en escena, "no sería un problema" que exista "un candidato natural". Y consideró que la "competencia" se puede dar luego con las distintas "corrientes" internas.

Sobre competir en 2029 con la Coalición Republicana como lema, el presidente del Directorio blanco dijo que es algo que todavía no tiene resuelto. "Es una decisión que todavía no tengo clara. Tengo que tener la garantía de que todo el mundo va a estar alineado", sostuvo.

Y especuló que una alternativa, en caso de que eso no suceda, es que existan internas en cada partido pero que el programa de gobierno sea común a todos, adelantando su presentación y que no se produzca en noviembre, como sucedió hasta ahora.

Rendición de Cuentas

Delgado, por otra parte, reivindicó la decisión que anunciaron los partidos de la coalición (el Partido Nacional, Colorado e Independiente) de no votar la Rendición de Cuentas en general pero sí apoyar algunos artículos.

Esto fue criticado por el Frente Amplio, que señaló que de no estar los votos para aprobar en general la Rendición de Cuentas, la discusión en particular no podrá ser habilitada.

"Se va a abrir, se va a abrir", consideró Delgado en relación a la votación en particular del proyecto de ley.

Esto se basa en que Cabildo Abierto, que no integra la coalición hoy desde la oposición, se mostró dispuesto a negociar con el gobierno para que sus dos diputados aprueben el proyecto en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no tiene la mayoría parlamentaria. En el gobierno, sin embargo, advierten que hoy no están los votos y Manini Ríos ha criticado que otros partidos pretendan que su agrupación les quite "las castañas del fuego".

Pero aunque los votos de los cabildantes no estuvieran, Delgado señaló que "hay mecanismos alternativos" que ya fueron manejados por Gabriel Oddone, en relación a la posibilidad de enviar un proyecto de ley que contemple los cambios que quiere hacer el gobierno en las transferencias sociales destinadas a la primera infancia.

El presidente del Directorio, sin embargo, dijo que sería "un buen gesto del gobierno sentarse a negociar la Rendición de Cuentas".