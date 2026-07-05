Lacalle Pou prepara su regreso a un acto político: hablará en agosto por el aniversario del Partido Nacional

El expresidente de la República, Luis Lacalle Pou , volverá a hablar en un acto político del Partido Nacional en agosto , según confirmaron fuentes blancas a El Observador.

El exmandatario participará en una de las actividades previstas por el 190° aniversario del partido, de acuerdo con lo informado en primera instancia por El País.

La conmemoración será el 10 de agosto, aunque Lacalle Pou hablará un día antes, el domingo 9, en un acto frente a la Casa del Partido Nacional, ubicada sobre la Plaza Matriz, informó el consignado medio .

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Tras finalizar su período de gobierno, el exmandatario había anunciado que volvería a militar, aunque aclaró que permanecería fuera de la "primera línea" de la actividad política.

Desde entonces, sus apariciones públicas fueron escasas. Una de ellas ocurrió durante la jornada de elecciones de los representantes al Directorio del Partido Nacional, cuando llamó a comenzar a pensar "en el 2029".

Otra de sus contadas intervenciones públicas tuvo lugar en octubre de 2025, luego de que el gobierno de Yamandú Orsi anunciara la rescisión del contrato con el astillero Cardama.