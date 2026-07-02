Uruguay vs Argentina por Eliminatorias de básquetbol: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo

La selección uruguaya de básquetbol jugará este jueves contra su similar de Argentina en partido correspondiente a la quinta fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2027.
Entre este jueves y domingo se jugará la última ventana del primer grupo clasificatorio en el que Uruguay ya está clasificado a la segunda y definitiva fase, producto de cuatro triunfos y ninguna derrota.
¿Dónde jugarán Uruguay vs Argentina por las Eliminatorias de básquetbol?
El partido se jugará en el Antel Arena.
¿A qué hora jugarán Uruguay vs Argentina?
El encuentro comenzará a la hora 22.10.
Plantel de Uruguay para enfrentar a Argentina
El equipo de Gerardo Jauri tiene varios lesionados, como Luciano Parodi, Bruno Fitipaldo.
Jugarán Lucas Capalbo, Santiago Véscovi y Joaquín Rodríguez como bases, Nicola Pomoli, el debutante Lucas Rodríguez y Joaquín Taboada como ayuda bases, Nicolás Martínez y Emiliano Serres, como aleros, Martín Rojas y Gonzalo Iglesias como ala-pívots y Mateo Bianchi y Pablo Gómez como pívots.
Facundo Terra y Theo Metzger quedaron afuera del plantel.
Plantel de Argentina para enfrentar a Uruguay
Dirigidos por Pablo Prigioni, Argentina viajó a Uruguay con Francisco Cáffaro, Juan Ignacio Marcos, Facundo Campazzo, Nicolás Laprovíttola, Nicolás Brussino, Gonzalo Corbalán, José Vildoza, Leandro Bolmaro, Gabriel Deck, Dylan Bordón, Leonardo Lema, Gonzalo Bressan, Juan Fernández y Juan Pablo Vaulet.
El 27 de febrero, Uruguay le ganó 61-44 en Obras, pero en el equipo argentino no estuvieron figuras como Campazzo, Laprovíttola o Deck.
Por dónde ver Uruguay vs Argentina
El partido será transmitido por DSports en cable.
Árbitros para Uruguay vs Argentina
Roberto Vázquez de Puerto Rico, Anthony Stiell de Canadá y Alexis Mercado de Puerto Rico serán los encargados de impartir justicia esta noche.
Posiciones del grupo D de las Eliminatorias de básquetbol
|Equipo
| Puntos
| Jugados
| Ganados
| Perdidos
| Puntos favor
| En contra
|Uruguay
|8
|4
|4
|0
|326
|248
| Argentina
|7
|4
|3
|1
|350
|253
| Panamá
|5
|4
|1
|3
|301
|359
| Cuba
|4
|4
|0
|4
|260
|377
En segunda ronda, los tres primeros jugarán la segunda fase arrastrando puntos ganados de los partidos entre sí y no volverán a enfrentarse, compartiendo llave con los tres primeros del grupo B donde están Canadá (4-0), Jamaica (2-2), Puerto Rico (1-3) y Bahamas (1-3).
De las dos series finales, los tres primeros de cada una y el mejor cuarto, clasificarán al Mundial.
Uruguay contra Cuba el domingo
Uruguay cerrará la primera fase enfrentando a Cuba el domingo, también en el Antel Arena, a la hora 18.40.
Entradas para Uruguay vs Argentina y venta de abonos
Las entradas se venden a través de Tickantel, ya hay varios sectores agotados, pero quedan disponibles en nivel 0, nivel 1 y nivel 3 con precios de $ 600, $ 800, $ 900, $ 1.000, $ 1.200 y $ 2.000.
También hay abonos para los dos partidos: