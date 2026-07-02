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Uruguay vs Argentina por Eliminatorias de básquetbol: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo

Mirá los planteles, el horario, el precio de las entradas y la tabla de posiciones de las Eliminatorias del Mundial de básquetbol donde hoy se enfrentan Uruguay y Argentina

2 de julio de 2026 16:04 hs
Alex Negrete y Martín Rojas

Alex Negrete y Martín Rojas

Foto: FIBA

La selección uruguaya de básquetbol jugará este jueves contra su similar de Argentina en partido correspondiente a la quinta fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2027.

Entre este jueves y domingo se jugará la última ventana del primer grupo clasificatorio en el que Uruguay ya está clasificado a la segunda y definitiva fase, producto de cuatro triunfos y ninguna derrota.

¿Dónde jugarán Uruguay vs Argentina por las Eliminatorias de básquetbol?

El partido se jugará en el Antel Arena.

¿A qué hora jugarán Uruguay vs Argentina?

El encuentro comenzará a la hora 22.10.

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Plantel de Uruguay para enfrentar a Argentina

El equipo de Gerardo Jauri tiene varios lesionados, como Luciano Parodi, Bruno Fitipaldo.

Jugarán Lucas Capalbo, Santiago Véscovi y Joaquín Rodríguez como bases, Nicola Pomoli, el debutante Lucas Rodríguez y Joaquín Taboada como ayuda bases, Nicolás Martínez y Emiliano Serres, como aleros, Martín Rojas y Gonzalo Iglesias como ala-pívots y Mateo Bianchi y Pablo Gómez como pívots.

Facundo Terra y Theo Metzger quedaron afuera del plantel.

Plantel de Argentina para enfrentar a Uruguay

Dirigidos por Pablo Prigioni, Argentina viajó a Uruguay con Francisco Cáffaro, Juan Ignacio Marcos, Facundo Campazzo, Nicolás Laprovíttola, Nicolás Brussino, Gonzalo Corbalán, José Vildoza, Leandro Bolmaro, Gabriel Deck, Dylan Bordón, Leonardo Lema, Gonzalo Bressan, Juan Fernández y Juan Pablo Vaulet.

El 27 de febrero, Uruguay le ganó 61-44 en Obras, pero en el equipo argentino no estuvieron figuras como Campazzo, Laprovíttola o Deck.

Por dónde ver Uruguay vs Argentina

El partido será transmitido por DSports en cable.

Árbitros para Uruguay vs Argentina

Roberto Vázquez de Puerto Rico, Anthony Stiell de Canadá y Alexis Mercado de Puerto Rico serán los encargados de impartir justicia esta noche.

Posiciones del grupo D de las Eliminatorias de básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Puntos favor En contra
Uruguay 8 4 4 0 326 248
Argentina 7 4 3 1 350 253
Panamá 5 4 1 3 301 359
Cuba 4 4 0 4 260 377

En segunda ronda, los tres primeros jugarán la segunda fase arrastrando puntos ganados de los partidos entre sí y no volverán a enfrentarse, compartiendo llave con los tres primeros del grupo B donde están Canadá (4-0), Jamaica (2-2), Puerto Rico (1-3) y Bahamas (1-3).

De las dos series finales, los tres primeros de cada una y el mejor cuarto, clasificarán al Mundial.

Uruguay contra Cuba el domingo

Uruguay cerrará la primera fase enfrentando a Cuba el domingo, también en el Antel Arena, a la hora 18.40.

Entradas para Uruguay vs Argentina y venta de abonos

Las entradas se venden a través de Tickantel, ya hay varios sectores agotados, pero quedan disponibles en nivel 0, nivel 1 y nivel 3 con precios de $ 600, $ 800, $ 900, $ 1.000, $ 1.200 y $ 2.000.

También hay abonos para los dos partidos:

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