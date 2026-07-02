Diente López, Carneiro, Ignacio Suárez... ¿en qué están las salidas de los siete jugadores que no seguirán en Nacional? Los tricolores se enfocan en solucionar sus casos antes de fichar

En medio del período de pases, Nacional enfocó sus energía en solucionar la salida de los siete jugadores que no seguirán en el plantel por decisión del entrenador Jorge Bava , antes de continuar con los fichajes, si bien siguen activos en ese frente pero en un segundo plano.

Al comenzar el parate del Torneo Intermedio, que dividió la temporada del fútbol uruguayo, el club le comunicó a siete futbolistas que no iban a seguir para la segunda mitad del año: Nicolás “Diente” López, Gonzalo Carneiro, Ignacio Suárez, Exequiel Mereles, Mauricio Vera, Juan de Dios Pintado y John Guzmán.

Todos los jugadores tienen contrato con el club, entrenan separados del plantel, por lo que Nacional busca que tengan salida para de esa forma tener mayor masa salarial.

En la conferencia de prensa que dio este martes el presidente Ricardo Vairo señaló que se encuentran en la fase de “buscar las soluciones para los siete jugadores que no van a ser tenidos en cuenta y las necesidades de venta” que tiene el club.

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“Tiene que darse este paso, la venta y la solución de por lo menos la mayoría de los jugadores que hoy no van a ser tenidos en cuenta”, reiteró.

¿En qué están las salidas de los siete jugadores?

Mientras se definen sus situaciones, los jugadores entrenan en la Ciudad Deportiva Los Céspedes pero apartados del plantel de Jorge Bava.

Nicolás “Diente” López

El delantero, que tiene el salario más alto de Nacional, es a quien se le busca una rápida salida para liberar masa salarial. Tras conocerse que no iba a seguir en el club, el atacante tuvo tres propuestas de clubes pero ninguna la convención. A nivel de prensa, sonó para Inter de Porto Alegre, su exequipo y también para la U de Chile, donde lo recomendó Eduardo Vargas.

Nicolás López celebra el 3-1 de Nacional ante Tolima por Copa Libertadores FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY

En los tricolores tienen claro que no va a jugar en el club, descartando posibilidades de que con el tiempo pueda haber un acercamiento y resolverse su permanencia.

Gonzalo Carneiro

La situación del delantero, que es como el Diente es representado por Pablo Bentancur, es manejada en forma personal por Ricardo Vairo, quien señaló que están “trabajando” en esos dos casos. “No hay ninguna decisión tomada todavía, estamos hablando con Pablo Bentancur, siempre en buenos términos, a veces en malos, en acuerdos, a veces en el disenso, pero esperemos encontrar una solución para esto en la semana”.

Gonzalo Carneiro celebra el tercer gol de Nacional ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura FOTO: @LigaAUF

Exequiel Mereles

Otro jugador de Bentancur, arregló su préstamo en Central Español, donde ya comenzó a entrenar esta semana.

Exequiel Mereles extendió su vínculo con Nacional Nacional

Ignacio Suárez

El golero tampoco será tenido en cuenta por Bava en un puesto donde los albos se reforzaron con el argentino Alexis Arias, quien llegó desde Cerro Porteño tras ser dirigido por el DT.

Hay un club interesado en incorporarlo, pero por el momento no está definida su salida.

Ignacio Suárez fue figura en el arco de Nacional ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura FOTO: @Nacional

Mauricio Vera

Su situación es la más complicada porque en Sudamérica solo podría jugar en Concepción, el equipo chileno que lo cedió a Nacional luego de ser especialmente pedido por Jadson Viera. Pero a dicho club no puede retornar porque ya tiene cubiertos sus cupos extranjeros.

Mauricio Vera y Luciano González en el partido ante Deportivo Maldonado Foto: Enzo Santos / FocoUy

John Guzmán

El volante juvenil colombiano que llegó como una apuesta de Flavio Perchman, tampoco está en los planes de Bava y se le busca equipo. Sonó para Progreso, pero finalmente no se concretó. En caso de no arreglar en Uruguay, volvería a Inter Palmira de Colombia.

John Guzmán, volante colombiano de Nacional

Los puestos que busca Nacional

En lo que respecta a altas, Nacional busca cerrar dos o tres fichajes más, siempre a la espera de resolver esas salidas.

Los albos están en la búsqueda de un volante ofensivo con generación de juego y habilitaciones, otro volante mixto y de un extremo.

Hasta el momento, ya cerraron a un golero, Alexis Arias, un volante central, Bruno Zuculini, ambos argentinos, y un zaguero izquierdo, el costarricense Francisco Calvo.

Además, hay un delantero que suena con fuerza y que interesa: Tiziano Correa, ex River Plate y actualmente en Cerro Largo FC.