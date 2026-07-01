Nacional presentó oficialmente al volante argentino Bruno Zuculini, quien se despidió de Racing de Avellaneda con una emotiva carta; mirá el video tricolor

Nacional anunció oficialmente este martes la incorporación de Bruno Zuculini , el volante argentino que desde hace varios días entrenaba en el plantel de Jorge Bava y que ese mismo día jugó su primer amistoso en el equipo ante Juventud de Las Piedras.

Los tricolores informaron que el mediocampista de 33 años llega procedente de Racing Club de Avellaneda y firmó contrato con la Institución alba hasta junio de 2028 .

“Zuculini, nacido en Escobar, Argentina, cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol sudamericano y europeo . Volante central de 1,82 metros, diestro y de gran recorrido, se destaca por su intensidad, despliegue y experiencia en equipos de alta competencia”, destacaron desde Nacional.

También mencionaron que a lo largo de su carrera integró planteles campeones a nivel nacional e internacional, con conquistas como la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, campeonatos argentinos, copas nacionales y la Copa de Grecia.

La buena noticia sobre el futuro de Maxi Gómez en Nacional que dio el presidente tricolor Ricardo Vairo, quien actualizó el período de pases del club

Bruno Zuculini, el primer refuerzo de Nacional: un referente de peso protagonista de los últimos títulos continentales de Racing, con pasado en Manchester City y el River Plate de Marcelo Gallardo

“Con jerarquía, carácter y recorrido internacional, Bruno se suma al mediocampo tricolor para afrontar los próximos desafíos deportivos del Club”, destacaron desde Nacional.

Bruno Zuculini fue presentado en Nacional

La emotiva despedida de Zuculini de Racing

El confirmarse el traspaso a Nacional, el volante argentino compartió un mensaje de despedida para Racing de Avellaneda, el club del que es hincha y en el que jugó antes de llegar al tricolor.

“Llegó el momento de despedirme de ustedes, racinguistas. Cómo saben, soy parte de esta familia desde muy chico y amo a Racing con la misma locura y pasión que ustedes. Volví para cumplir mis sueños y los logré”, señaló.

Bruno Zuculini

“El tiempo pasa y es momento de dejarle lugar a los chicos que vienen empujando desde nuestro Predio Tita. Junto al Club tomamos una decisión que es beneficiosa para todos y me voy feliz por cada uno de los recuerdos que voy a llevar para siempre conmigo. Quiero agradecerles a mis compañeros, a los auxiliares, a los empleados y a todos los que forman parte de esta institución tan hermosa. Racing va a seguir creciendo porque doy fe del amor y el profesionalismo con el que todos trabajan día a día”, agregó el volante.

“Y a ustedes, socios e hinchas, les digo que nos vamos a seguir viendo. Ahora voy a ser uno más de ustedes. Racing nos va seguir cruzando y uniendo cada vez más. Nunca, pero nunca se olviden, que el club nos necesita juntos. Gracias por tanto respeto, tanto cariño, gracias por formarme desde tan pequeño junto a toda mi familia. ¡Aguante Racing siempre!”, señaló Zuculini.