"Nos satura mentalmente": lo que los jugadores de la selección uruguaya le dijeron a Marcelo Bielsa para que recortara el tiempo de sus charlas con información

El entrenador saliente de la selección uruguaya Marcelo Bielsa , reveló que los futbolistas de Uruguay se sentían "saturados" por el "exceso de información" que les brindó mientras condujo al plantel y también le pidieron que cambiara su metodología de entrenamientos para que todo el grupo pudiera practicar juntos.

Tras el fracaso de Uruguay en el Mundial 2026 , Bielsa dio una conferencia de prensa este martes para explicar los motivos de la mala actuación de la celeste.

Uno de los aspectos que más se le consultó fue su relacionamiento con los jugadores.

Luego de la Copa América 2024, disputada en Estados Unidos, fue Luis Suárez quien ventiló que la convivencia entre los jugadores y el entrenador no era buena.

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A partir de ese entonces, los rendimientos del equipo bajaron sensiblemente y en noviembre del año pasado todo se agudizó con una derrota 5-1 contra Estados Unidos, en partido amistoso.

"Después del partido con Estados Unidos hablé con grupos reducidos de jugadores para que cada uno pudiera expresar lo que sentía. Cuando hay mucha gente es más difícil que todos hablen. Fui registrando y escuchando aquello que los jugadores planteaban como aspectos que les incomodaban de la forma en que yo ejerzo mi oficio", declaró Bielsa este martes en conferencia de prensa llevada a cabo en el Estadio Centenario.

El entrenador reconoció que tras esas reuniones los jugadores le pidieron que redujera la cantidad y la duración de sus charlas y que también cambiara su metodología de entrenamientos donde los suplentes practicaban en un turno y los titulares en otro.

"Agrupé la información de las cinco reuniones que tuvimos y todo se resumió en dos cuestiones. La primera fue el exceso de información. Ese es un problema de esta época. Todos vivimos rodeados de información y en el fútbol sucede todavía más. Entonces analicé cómo resolverlo y reduje sensiblemente la cantidad de información que entregábamos", informó el entrenador este martes.

Según explicó el entrenador las charlas eran "colectivas" y trataban sobre:

1- El rival a enfrentar,

2- Explicaciones previas a los entrenamientos para reducir duración de ejercicios,

3- Información sobre partidos anteriores,

4- Charlas individuales

5- Una charla única organizada por FIFA por explicaciones de cambios en el arbitraje

6- Una charla motivacional a cargo de Gustavo Zerbino, sobreviviente de Los Andes

"No eran superiores a 10 minutos", manifestó Bielsa, sobre la extensión de cada una de las charlas.

"Tengo registrado, y además lo hablé con los jugadores, cuántas charlas hicimos, qué temas tratamos y cuánto duró cada una. Todo se redujo a más de la mitad. Sin embargo, antes del partido con España los jugadores volvieron a decirme que querían mantener esa posición respecto de esos dos temas", agregó.

"Me explicaron los motivos y entendí que no debía negarme a un pedido que para ellos era sincero y necesario. Por eso lo acepté", concluyó.

"Respecto a la división de los entrenamientos, ya expliqué mis argumentos. Si yo quiero entrenar en dos períodos de 40 minutos con grupos reducidos por razones metodológicas, y los jugadores quieren entrenar todos juntos durante una hora y media porque consideran que eso fortalece la cercanía, la unión y la integración, negarme hubiera significado dividir en lugar de unir", dijo el DT rosarino.

"En cuanto a las charlas, siempre procuro evaluar con quién hablo, qué digo, cómo lo digo, cuánto dura y qué recursos utilizo. Pero si los jugadores dicen: 'Preferimos descansar porque esto nos satura mentalmente', no puedo ir en contra de una afirmación de ese tipo", concluyó.

"No miento en lo más mínimo. Las concesiones que hice las hice porque entendí que, si no aceptaba determinados pedidos, el resultado habría sido peor. Si un grupo prioriza la convivencia por encima de la calidad del entrenamiento o considera más importante entrenar todos juntos que las ventajas metodológicas que yo veía, corresponde aceptar ese pedido", analizó.

"Si los mensajes dejan de ayudar y empiezan a saturar, en lugar de servir, pasan a obstaculizar. Yo tampoco fui caprichoso. Todos vivimos cargando una mochila llena de información, la queramos o no. Por eso reduje los mensajes, los hice más claros y más accesibles. Y cuando entendí que tampoco servían, dejé de hacerlos", finalizó diciendo Bielsa.