Dura embestida inglesa: Enzo Fernández fue blanco de una hostil columna en el Daily Mail: "Es la cara del juego sucio"

En medio de intensas negociaciones para concretar su traspaso al Manchester City de Enzo Maresca, Enzo Fernández quedó sorpresivamente en el centro de una encarnizada polémica mediática. Una durísima columna de opinión publicada en el prestigioso diario británico Daily Mail arremetió de forma directa contra el talentoso mediocampista argentino, catalogándolo como "la cara del juego sucio" y cuestionando con dureza su estilo de juego combativo en la Premier League.

“ Enzo Fernández es la cara del juego sucio y Enzo Maresca debería huir de él a toda prisa. Sustituir a Pep Guardiola en Manchester City ya es el trabajo más difícil del fútbol sin tener que volver a tolerar el comportamiento descarado y descerebrado del argentino ”, tituló su columna de opinión el periodista Oliver Holt, redactor jefe de la sección deportiva.

El artículo británico, que causó un fuerte impacto en el ambiente futbolístico europeo, apela a una severa narrativa contra Enzo Fernández, campeón del mundo con Argentina en el Mundial Qatar 2022, reprochando sus vehementes cruces en la cancha y tachando su forma competitiva como una afrenta a los valores del fútbol inglés.

Esta embestida mediática no parece casual: coincide justo con las gestiones entre el Chelsea y Manchester City, donde la figura del ex River Plate es el principal objeto de deseo para reforzar la mitad de cancha de Enzo Maresca.

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El columnista continuó: "(Enzo Fernández) se ha convertido en símbolo de lo peor de este deporte tan bonito" y que el flamante director técnico de Manchester City, tiene un "historial de tolerar y recompensar las payasadas de mal gusto y de mal gusto".

Además, recordó el altercado que en principio complicó al volante en el conjunto londinense tras su retorno de la Copa del Mundo Qatar 2022 por la viralización de un video del plantel argentino festejando con un cántico con referencias al origen de los futbolistas de Francia.

El jugador argentino luego pidió disculpas y fue figura en Chelsea, justamente dirigido por Maresca.

A pesar del tono agresivo de la publicación, el entorno del futbolista y el propio club ciudadano optaron por desestimar las críticas externas, enfocándose estrictamente en el aspecto deportivo.

A sus 25 años, Enzo Fernández sigue siendo considerado uno de los mediocampistas más codiciados y completos del planeta, y fue autor del gol que le dio el transitorio empate a la selección argentina ante Argentina en el 2-1 de atrás a Inglaterra en el reciente Mundial 2026.