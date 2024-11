Por qué el argentino Enzo Fernández evitó el castigo de la FA mientras Rodrigo Bentancur fue sancionado por racismo

Luego de que la selección de Argentina lograra el título de la Copa América 2024, uno de sus jugadores, Enzo Fernández, quien también fue campeón del mundo con los albicelestes y es estrella de Chelsea, fue filmado cantando insultos racistas y homofóbicos sobre la selección de Francia.

No obstante, a diferencia de Rodrigo Bentancur, Enzo Fernández cantó insultos racistas y homofóbicos, pero la FA entendió que el incidente, que tuvo lugar durante la Copa América 2024, es competencia de la FIFA. Por eso no lo sancionó.

En aquel momento, un portavoz de la FIFA dijo: "La FIFA está al tanto de un video que circula en las redes sociales y se está investigando el incidente. La FIFA condena enérgicamente cualquier forma de discriminación por parte de cualquier persona, incluidos jugadores, aficionados y funcionarios".

Chelsea llevó a cabo una investigación sobre el comportamiento de Enzo Fernández después de su regreso, y el jugador se disculpó con sus compañeros de equipo y contribuyó a una organización benéfica contra la discriminación con la que el club trabaja. Desde entonces, el argentino recibió el brazalete de capitán.

Aunque los comentarios de Bentancur se hicieron durante una aparición en la televisión uruguaya, la FA comenzó y este miércoles terminó con la investigación al jugador de los Spurs porque aún no había sido liberado por Tottenham para los partidos internacionales.

La canción que cantaron los futbolistas argentinos se pudo escuchar en un vivo que transmitió por Instagram Enzo Fernández en su cuenta. Un fragmento de ese vivo se viralizó en redes sociales.

Allí, se escucha como los jugadores empiezan a cantar: "Juegan en Francia pero son todos de Angola...".

La canción en cuestión se había hecho conocida durante el Mundial Qatar 2022, cuando un grupo de hinchas argentinos se viralizó cantándola en un móvil de TyC Sports. "Escuchen, corran la bola, juegan en Francia pero son todos de Angola. Qué lindo es, van a correr, son come travas como el puto de Mbappé. Su vieja es nigeriana, su viejo camerunés, pero en el documento... nacionalidad francés", decía.

La FA no sancionó a la estrella de Manchester City y actual ganador del Balón de Oro, Rodri, por los comentarios que hizo sobre Gibraltar mientras estaba con España después de ganar la Eurocopa 2024.

Durante los días previos al partido entre la selección de España ante Inglaterra los aficionados españoles cantaban “es español, Gibraltar es español”.

20241028 FBL - AWARD - BALLON D'OR - 2024 Manchester City's Spanish midfielder Rodri receives the Ballon d'Or award during the 2024 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris on October 28, 2024. FRANCK FIFE / AFP

Rodri

Foto: Franck Fife / AFP