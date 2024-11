Rodrigo Bentancur habló de su sanción en Inglaterra, de que no es revancha el partido ante Colombia y Manuel Ugarte ponderó la importancia de la gente

Manuel Ugarte ponderó la importancia de la gente que va a ver a la selección de Uruguay

Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur hablaron sobre todo, de lo que será enfrentar a Colombia que pasó a los celestes y marcha segundo en la tabla de las Eliminatorias.

A su vez, que le dio la Federación Inglesa (FA) por sus dichos que considero "racistas" contra su Bentancur también confirmó la sanción de siete partidos compañero Heung-Min Son de Tottenham Hotspur, como informó Referí.

"Los goles ya van a llegar si Dios quiere el viernes contra Colombia", dijo Ugarte cuando fue consultado acerca de la sequía goleadora uruguaya en los últimos compromisos.

Para el volante de Manchester United, "lo más importante es generar para hacer goles. Tenemos que jugar tranquilos, confiar en el proyecto, seguir en el buen camino, y llevarlo a cabo".

Ugarte también habló de la importancia de la gente que va a verlos al Estadio Centenario.

ugarte.jpg Manuel Ugarte habló en conferencia de prensa de la selección de Uruguay FOTO: @Uruguay

"En el día a día nos damos cuenta lo que nos transmite la gente, como lo de la Copa América 2024 que fue notable. Obvio que tenemos que corregir errores. Pero el futbolista uruguayo quiere jugar en la selección justamente por la gente", indicó.

Para el volante de Manchester United, es muy importante estar bien concentrados: "Si estamos todos enfocados 100%, podemos ganar. Colombia es una gran selección, pero veremos qué pasa".

Además aclaró que "va a ser un partido difícil. Lo más importante es que nosotros marquemos el ritmo del partido y Uruguay siempre intenta jugar a gran ritmo y luego, tratar de anular a los mejores jugadores de ellos. El primer tiempo será importante y tratar de llevar el partido para nuestro lado desde el ritmo".

Al ser consultado sobre cómo es su presente en Manchester United, dijo: "Son facetas de juego que al jugador lo enriquecen. Me exige mucho porque es la mejor liga del mundo. Estoy muy contento por cómo venimos en el club, me siento muy bien físicamente".

Rodrigo Bentancur, las lesiones, Colombia y su nueva suspensión

Rodrigo Bentancur habló también de lo que será su regreso luego de varios meses sin poder volver a vestir la celeste tras la sanción de la Copa América 2024.

Al hablar del presente de la selección de Uruguay, en la que no llegan los buenos resultados ni los goles, explicó: "Pensando lo que pasó después de la Copa América, hubo muchísimas bajas, muchas lesiones. Ha faltado gran parte de lo que venía siendo la citación de las que hacía Marcelo. Hubo muchas caras nuevas que hicieron un buen trabajo, aunque no siempre se dio el resultado. Ahora que me tocó volver, los gurises están 1.000% enchufados para salir de esta racha y volver a los tres puntos y a ganar".

Bentancur dijo que "es un placer venir a jugar acá con nuestra gente de local. La relación con la gente es muy buena. Ojalá que el viernes el estadio esté lleno y que la gente pueda disfrutar de un buen fútbol y de un buen partido".

Al hablar de Colombia, el rival, indicó: "Tienen jugadores importantes, pero nosotros miramos nuestro juego, ya que contamos con una grandísima selección, con grandísimos jugadores. Lo demostramos al inicio de las Eliminatorias y en la Copa América. Esta es una hermosa prueba enfrentarnos a una gran selección, para ver donde estamos parados, y buscando los tres puntos que los necesitamos".

Consultado acerca de qué significa para él volver a la selección de Uruguay y la cantidad de lesiones que pudo superar, Bentancur también dio su punto de vista.

"Todo el tema lesiones por suerte ya quedó atrás. Hice una buena pretemporada con el equipo y empecé jugando, me ayudó muchísimo", empezó contestando. Y luego, lo hizo respecto a la nueva sanción que deberá cumplir ahora en Inglaterra de siete partidos. "Cuando me notificaron la sanción, la tomé igual que con la selección. Lo asumí, ahora tengo que pensar en positivo, estar con la familia. Ahora tengo que estar acá, 1.000% y después veremos cuando llegue allá qué es lo que pasa".

"Para mí, enfrentar a Colombia, no es una revancha, lo tomo como un partido más, nada personal. En el encuentro de la Copa América no sentía el nervio ciático y debí salir. El partido lo viviré de la misma manera que los demás compromisos. Vamos a dar todo para quedarnos con los tres puntos", indicó.