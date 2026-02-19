El presente de Facundo Pellistri: de los últimos 35 partidos de Panathinaikos solo jugó cuatro y va para un mes de inactividad

Facundo Pellistri volvió a perderse este jueves un partido con su equipo, Panathinaikos, que empató 2-2 contra Viktoria Plzen como local en partido de ida de los playoffs de la Europa League, instancia donde se terminan de definir los clasificados a octavos de final.

Pellistri, de 24 años, lleva una temporada perseguido por las lesiones en el equipo que es dirigido por el español Rafa Benítez.

Lleva jugados apenas 11 partidos pero se perdió 31 lo que representa un 70% de ausencias en la temporada.

Toda esta mala racha comenzó el 4 de setiembre cuando se lesionó jugando por Uruguay en la penúltima fecha de las Eliminatorias ante Perú y fue sustituido a los 77 minutos por Rodrigo Zalazar.

En ese partido, el equipo de Marcelo Bielsa abrochó su clasificación al Mundial con una goleada por 3-0.

Por esa lesión, Pellistri fue desafectado del partido ante Chile donde se cerró las Eliminatorias con un magro 0-0.

Antes de ese partido, el extremo formado en Peñarol había jugado como titular los cinco primeros partidos de rondas previas de la Europa League siendo suplente en el sexto, contra Samsunspor.

Luego estuvo en el banco contra Levadiakos en el inicio del torneo de liga de Grecia y viajó a jugar con Uruguay.

Tras esa lesión, que fue informada oportunamente como una lesión muscular en el muslo, Pellistri se perdió 13 partidos.

Volvió el 9 de noviembre y jugó seis minutos ante PAOK por el torneo local.

Con esa alta deportiva volvió a ser convocado por la selección de Uruguay para los amistosos de noviembre del año pasado ante México y Estados Unidos.

Después de viajar, Marcelo Bielsa lo mandó de vuelta y al retornar, en Montevideo, dio las explicaciones del caso: "Viene Pellistri, que es un jugador que tuvo 50 días sin competir, antes de venir compite 5 minutos en su club, como señal de que está sano, pero 5 minutos. Nosotros lo incorporamos al trabajo, lo llevamos progresivamente a reproducirle lo que tiene que hacer en un partido y evaluamos sus sensaciones. Cuando vimos que no estaba para la alta competencia, lo mandamos de nuevo al club”.

En enero de este año, todo parecía indicar que se había recuperado.

El 11 de ese mes fue titular ante Panserraikos y jugó 66 minutos.

Luego fue suplente ante Aris, no entró, pero en los dos siguientes encuentros volvió a la titularidad: primero ante AEK Atenas y luego contra Ferencvaros por Europa League.

Eso fue el 22 de enero.

Desde entonces, Pellistri no volvió a pisar la cancha.

Fue suplente y no entró ante Atromitos y en los últimos siete partidos volvió a quedar afuera de las convocatorias por lesión.

Su situación es extremadamente delicada teniendo en cuenta que para Marcelo Bielsa es titular en la selección en una zona del campo donde Uruguay no maneja muchas opciones y en una función que para el entrenador es primordial en su sistema de juego.