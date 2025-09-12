Dólar
Las estadísticas de las Eliminatorias de Uruguay de Marcelo Bielsa: 41 jugadores, Facundo Pellistri el que más jugó, Federico Valverde el de más minutos, Darwin goleador y empate en asistencias

Mirá todos los números que dejó la clasificación de Uruguay al Mundial 2026 bajo el mando de Marcelo Bielsa

12 de septiembre 2025 - 5:00hs
Federico Valverde&nbsp;

Federico Valverde 

Foto: Leonardo Carreño

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa se clasificó el martes al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 tras sortear un clasificatorio que arrancó muy bien en las seis primeras fechas ganando 12 puntos para luego decaer, entrar en un pozo y sumar 16 unidades en las últimas 12 etapas.

El entrenador argentino utilizó a 41 jugadores y en el proceso clasificatorio vivió el retiro de dos jugadores de la celeste: Matías Vecino y Luis Suárez.

marcelo bielsa empieza a probar jugadores para el mundial 2026: la seleccion uruguaya confirmo los dos proximos amistosos ante republica dominicana y uzbekistan
SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa empieza a probar jugadores para el Mundial 2026: la selección uruguaya confirmó los dos próximos amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán

La selección uruguaya ante Perú por Eliminatorias
ELIMINATORIAS

Lo bueno y lo malo de las Eliminatorias de Marcelo Bielsa con la selección de Uruguay: un balance de lo que dejó la clasificación de la celeste

Los goleros que usó Marcelo Bielsa en las Eliminatorias

Jugador Partidos Minutos
Sergio Rochet 14 1.260
Santiago Mele 4 360

Franco Israel estuvo en el banco de suplentes en los 18 partidos per no sumó ningún minutos.

Junto a Santiago Mele son los únicos que estuvieron convocados en los 18 encuentros.

Los laterales derechos que usó Marcelo Bielsa en las Eliminatorias

Jugador Partidos Minutos
Nahitan Nández 13 1.048
Guillermo Varela 8 499
Bruno Méndez 2 26
José Luis Rodríguez 1 25

Si bien Bruno Méndez es zaguero por naturaleza, Bielsa lo puso en los segundos tiempos de los partidos contra Chile y Brasil, en la primera rueda, por Nahitan Nández como lateral derecho.

Los zagueros que usó Marcelo Bielsa en las Eliminatorias

Jugador Partidos Minutos
Sebastián Cáceres 12 915
José María Giménez 9 765
Ronald Araujo 8 720
Santiago Bueno 4 315
Nahuel Marichal 2 131

Bielsa utilizó a Ronald Araujo como lateral en algunos partidos, como ante Argentina en La Bombonera cuando hizo el gol del 1-0, pero en la mayoría jugó como marcador central.

Los laterales izquierdos que usó Marcelo Bielsa en las Eliminatorias

Jugador Partidos Minutos
Mathías Olivera 13 982
Joaquín Piquerez 7 366
Matías Viña 6 411
Marcelo Saracchi 5 189
Lucas Olaza 2 107

Viña jugó de zaguero contra Ecuador como visitante y Olivera, a partir de la visita contra Argentina donde tuvo un notable desempeño anulando a Lionel Messi, jugó varios partidos en la zaga, aunque la lesión de Viña (rotura de ligamentos) lo devolvió al lateral.

Los volantes que usó Marcelo Bielsa en las Eliminatorias

Jugador Partidos Minutos
Manuel Ugarte 16 1.268
Federico Valverde 15 1.287
Rodrigo Bentancur 9 733
Giorgian De Arrascaeta 8 462
Nicolás De La Cruz 8 512
Facundo Torres 4 177
Nicolás Fonseca 3 80
Felipe Carballo 3 52
Emiliano Martínez 2 100
Rodrigo Zalazar 2 45
Matías Vecino 2 21

Felipe Carballo estuvo en los primeros tres partidos de Eliminatorias pero luego no entró en la consideración de Bielsa.

Vecino se retiró. Nicolás Fonseca no se metió en las últimas convocatorias.

Los extremos que usó Marcelo Bielsa en las Eliminatorias

Jugador Partidos Minutos
Facundo Pellistri 17 1.170
Maximiliano Araújo 15 1.086
Cristian Olivera 9 486
Brian Rodríguez 8 424
Agustín Canobbio 3 52
Kevin Amaro 1 17

Los centrodelanteros que usó Marcelo Bielsa en las Eliminatorias

Jugador Partidos Minutos
Darwin Núñez 13 974
Rodrigo Aguirre 7 473
Federico Viñas 5 135
Luis Suárez 2
Miguel Merentiel 1 45
Maximiliano Gómez 1 17
Agustín Álvarez Martínez 1 6
Luciano Rodríguez 1 1

Los jugadores que Marcelo Bielsa tuvo en el banco pero no utilizó

Además del golero Franco Israel, Bielsa convocó a otros 12 jugadores, los llevó al banco de suplentes pero no les dio minutos.

Ellos fueron Tiago Palacios, Lucas Pino, Agustín Sant'Anna, Facundo Bernal, Santiago Mouriño, Joaquín Lavega, Matías Abaldo, Juan Rodríguez, Lucas Torreira, Cristofer Fiermarín, Juan Manuel Sanabria e Ignacio Laquintana.

Los goles de Uruguay en las Eliminatorias

Jugador Goles
1- Darwin Núñez 5
2- Nicolás De La Cruz y Rodrigo Aguirre 3
3- Federico Valverde y Giorgian De Arrascaeta 2
4- Agustín Canobbio, Mathías Olivera, Ronald Araujo, Manuel Ugarte y Federico Viñas 1
En contra: Davison Sánches de Colombia 1
En contra: Marcos Villamil de Bolivia 1

Las asistencias del Uruguay de Marcelo Bielsa en las Eliminatorias

Jugador Asistencias
1- Maximiliano Araújo y Nicolás De La Cruz 4
2- Darwin Núñez 3
3- Facundo Pellistri 2
4- Matías Viña, Mathías Olivera, Rodrigo Bentancur, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre y Guillermo Varela 1
selección uruguaya Marcelo Bielsa Federico Valverde Facundo Pellistri Darwin Núñez

