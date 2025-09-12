Las estadísticas de las Eliminatorias de Uruguay de Marcelo Bielsa: 41 jugadores, Facundo Pellistri el que más jugó, Federico Valverde el de más minutos, Darwin goleador y empate en asistencias

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa se clasificó el martes al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 tras sortear un clasificatorio que arrancó muy bien en las seis primeras fechas ganando 12 puntos para luego decaer, entrar en un pozo y sumar 16 unidades en las últimas 12 etapas.
El entrenador argentino utilizó a 41 jugadores y en el proceso clasificatorio vivió el retiro de dos jugadores de la celeste: Matías Vecino y Luis Suárez.
Vecino renunció a la selección el 27 de mayo de 2024 luego de jugar 21 minutos en dos partidos.
Suárez, por su parte, se retiró jugando en el primer partido posterior a la Copa América, en un magro 0-0 contra Paraguay.
Los goleros que usó Marcelo Bielsa en las Eliminatorias
|Jugador
| Partidos
| Minutos
|Sergio Rochet
|14
|1.260
| Santiago Mele
|4
|360
Franco Israel estuvo en el banco de suplentes en los 18 partidos per no sumó ningún minutos.
Junto a Santiago Mele son los únicos que estuvieron convocados en los 18 encuentros.
Los laterales derechos que usó Marcelo Bielsa en las Eliminatorias
|Jugador
| Partidos
| Minutos
|Nahitan Nández
|13
|1.048
| Guillermo Varela
|8
|499
| Bruno Méndez
|2
|26
| José Luis Rodríguez
|1
|25
Si bien Bruno Méndez es zaguero por naturaleza, Bielsa lo puso en los segundos tiempos de los partidos contra Chile y Brasil, en la primera rueda, por Nahitan Nández como lateral derecho.
Los zagueros que usó Marcelo Bielsa en las Eliminatorias
|Jugador
| Partidos
| Minutos
|Sebastián Cáceres
|12
|915
| José María Giménez
|9
|765
| Ronald Araujo
|8
|720
| Santiago Bueno
|4
|315
| Nahuel Marichal
|2
|131
Bielsa utilizó a Ronald Araujo como lateral en algunos partidos, como ante Argentina en La Bombonera cuando hizo el gol del 1-0, pero en la mayoría jugó como marcador central.
Los laterales izquierdos que usó Marcelo Bielsa en las Eliminatorias
|Jugador
| Partidos
| Minutos
|Mathías Olivera
|13
|982
| Joaquín Piquerez
|7
|366
| Matías Viña
|6
|411
| Marcelo Saracchi
|5
|189
| Lucas Olaza
|2
|107
Viña jugó de zaguero contra Ecuador como visitante y Olivera, a partir de la visita contra Argentina donde tuvo un notable desempeño anulando a Lionel Messi, jugó varios partidos en la zaga, aunque la lesión de Viña (rotura de ligamentos) lo devolvió al lateral.
Los volantes que usó Marcelo Bielsa en las Eliminatorias
|Jugador
| Partidos
| Minutos
|Manuel Ugarte
|16
|1.268
| Federico Valverde
|15
|1.287
|Rodrigo Bentancur
|9
|733
| Giorgian De Arrascaeta
|8
|462
| Nicolás De La Cruz
|8
|512
| Facundo Torres
|4
|177
| Nicolás Fonseca
|3
|80
| Felipe Carballo
|3
|52
| Emiliano Martínez
|2
|100
| Rodrigo Zalazar
|2
|45
| Matías Vecino
|2
|21
Felipe Carballo estuvo en los primeros tres partidos de Eliminatorias pero luego no entró en la consideración de Bielsa.
Vecino se retiró. Nicolás Fonseca no se metió en las últimas convocatorias.
Los extremos que usó Marcelo Bielsa en las Eliminatorias
|Jugador
| Partidos
| Minutos
|Facundo Pellistri
|17
|1.170
| Maximiliano Araújo
|15
|1.086
| Cristian Olivera
|9
|486
| Brian Rodríguez
|8
|424
| Agustín Canobbio
|3
|52
| Kevin Amaro
|1
|17
Los centrodelanteros que usó Marcelo Bielsa en las Eliminatorias
|Jugador
| Partidos
| Minutos
|Darwin Núñez
|13
|974
| Rodrigo Aguirre
|7
|473
| Federico Viñas
|5
|135
| Luis Suárez
|2
|
|Miguel Merentiel
|1
|45
| Maximiliano Gómez
|1
|17
| Agustín Álvarez Martínez
|1
|6
| Luciano Rodríguez
|1
|1
Los jugadores que Marcelo Bielsa tuvo en el banco pero no utilizó
Además del golero Franco Israel, Bielsa convocó a otros 12 jugadores, los llevó al banco de suplentes pero no les dio minutos.
Ellos fueron Tiago Palacios, Lucas Pino, Agustín Sant'Anna, Facundo Bernal, Santiago Mouriño, Joaquín Lavega, Matías Abaldo, Juan Rodríguez, Lucas Torreira, Cristofer Fiermarín, Juan Manuel Sanabria e Ignacio Laquintana.
Los goles de Uruguay en las Eliminatorias
|Jugador
| Goles
|1- Darwin Núñez
|5
|2- Nicolás De La Cruz y Rodrigo Aguirre
|3
| 3- Federico Valverde y Giorgian De Arrascaeta
|2
| 4- Agustín Canobbio, Mathías Olivera, Ronald Araujo, Manuel Ugarte y Federico Viñas
|1
| En contra: Davison Sánches de Colombia
|1
| En contra: Marcos Villamil de Bolivia
|1
Las asistencias del Uruguay de Marcelo Bielsa en las Eliminatorias
|Jugador
| Asistencias
|1- Maximiliano Araújo y Nicolás De La Cruz
|4
|2- Darwin Núñez
|3
| 3- Facundo Pellistri
|2
| 4- Matías Viña, Mathías Olivera, Rodrigo Bentancur, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre y Guillermo Varela
|1