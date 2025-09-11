Marcelo Bielsa empieza a probar jugadores para el Mundial 2026: la selección uruguaya confirmó los dos próximos amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán

Cuando aún no se apagan los ecos de las Eliminatorias para el Mundial 2026 , que terminaron el martes después de 25 meses de competencia y con la selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa clasificada al torneo de FIFA del próximo año, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó los detalles de los próximos partidos amistosos de la celeste.

Estos encuentros, de acuerdo a lo que dijo Bielsa, tienen la particularidad que servirán para que el entrenador pueda realizar ensayo con actuales integrantes del plantel que no pudieron jugar de cara al Mundial.

En los 18 partidos de las Eliminatorias el entrenador utilizó un equipo base y fue ampliando las convocatorias y las oportunidades que le dio a los jugadores en la medida que los titulares no estaban a su disposición por razones físicas, lesiones o suspensiones.

Ahora, en octubre se abre una nueva etapa en la que el entrenador argentino podrá ver en acción para terminar de dar forma a la lista de 26 que llevará al Mundial.

Para ello tendrá los dos amistosos de octubre y de noviembre (México y EEUU), y los partidos de marzo próximo, que aún no están confirmados.

¿Cuándo juega Uruguay los amistosos de octubre?

La AUF confirmó que en la fecha FIFA de octubre jugará dos partidos amistoso en Malasia.

El primer encuentro será el viernes 10 de octubre en Kuala Lumpur frente a República Dominicana.

El segundo, el lunes 13 en Malaca ante Uzbekistán.

República Dominicana se encuentra en el lugar 142 del ranking FIFA y Uzbekistán en el 55.

También confirmó los días y sede de los partidos de noviembre:

El viernes 15 de noviembre en Torreón ante México.

El lunes 18 en Tampa ante EEUU.

EEUU y México están en el top 15 del ranking FIFA.

Uruguay empató el martes 0-0 con Chile y culminó cuarto en el clasificatorio. Los seis primeros clasificaron al Mundial y el séptimo (Bolivia) avanzó al repechaje que jugará en marzo próximo.

Bielsa firmó contrato con la AUF el 17 de mayo de 2023 y mantiene el acuerdo con la selección uruguaya hasta el Mundial 2026.