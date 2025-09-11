Próximo fin de semana tendrá "temperaturas agradables", según Inumet: cómo será el pronóstico para los siguientes días

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó que este fin de semana, que va desde el viernes 12 al domingo 14 de setiembre, tendrá "temperaturas agradables".
El viernes arranca con "una mañana fresca con neblinas, incluyendo bancos de niebla y una tarde templada con máximo alrededor de los 20 °C en todo el país", según informó el organismo.
Particularmente, las temperaturas en el área metropolitana irán desde los 7 °C a los 17 °C y "el cielo estará claro y algo nuboso".
Temperaturas el viernes 12 de setiembre
"El sábado esperamos un leve aumento en la temperaturas con cielos algo nubosos aumentando la nubosidad de forma gradual durante el día", informaron desde el instituto.
Además se pronosticó "una tarde templada con vientos del sector norte en todo el país". Ese día, las temperaturas irán desde los 7 °C a los 18 °C en Montevideo y alrededores.
Temperaturas el sábado 13 de setiembre
"Durante la jornada del domingo continuará aumentando levemente la temperatura, hacia la noche se espera un cielo nuboso y baja probabilidad de precipitaciones al norte del país", según Inumet.
Las temperaturas irán desde los 10 °C a los 20 °C en la capital del país y sus proximidades.
Temperaturas el domingo 14 de setiembre
El organismo invitó "a disfrutar este leve aumento de la temperatura" y a estar atentos a los alertas que emitan. Por otra parte, el meteorólogos Nubel Cisneros, anunció que el veranillo "se va a estar extendiendo hasta la mitad de la próxima semana".
Según Cisneros, serán "muy buenas jornadas" y además "siguen las temperaturas en ascenso de cara al próximo fin de semana".