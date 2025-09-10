Asesinaron a balazos al cantante uruguayo conocido como "El Negro Kevin" en La Teja

La Policía investiga el asesinato de un joven de 22 años llamado Kevin Almada , conocido como “El Negro Kevin”, conocido por su perfil como tiktoker y cantante de plena. Uno de los temas que interpretó se llama A lo baraja.

De acuerdo con el parte policial, el hecho se dio sobre las 16:30 horas en el barrio La Teja , precisamente en una casa ubicada en Real y Zubillaga. Una llamada ingresó al 911 advirtieron por disparos y que luego se vio a un hombre tirado en la vía pública.

Cuando llegó el patrullero, confirmó que el cuerpo de Almada estaba en la calle con varios disparos en su cuerpo. Un testigo manifestó a los efectivos que la víctima discutió con un vecino y producto de eso, el presunto agresor le dio 6 disparos con un revolver.

La persona agregó, según su testimonio , que el autor de los disparos se fue por los fondos de las casas de la zona pero horas más tarde se entregó ante la Policía.

De acuerdo con el parte policial, al que accedió El Observador, una testigo aportó que otro joven de 22 años asesinó a la víctima luego de que otro hombre le prestara el arma.

La Policía le pidió a un vecino de 82 años la grabación de las cámaras de seguridad, sin embargo, en las imágenes no se ve el momento del crimen.

Alrededor de dos antes de que se diera el asesinato, desde su cuenta de Instagram, el joven realizó un posteo.