Llamado laboral de Inefop con sueldo de $ 66.000 por 40 horas semanales: requisitos y cómo postularse

El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional ( Inefop ) abrió un llamado laboral para contratar a un "representante de experiencia de usuario". Ofrecen un sueldo de hasta $ 66.078 nominales por 40 horas de trabajo semanales en un contrato a término por un año.

Quienes sean elegidos deberán encargarse de asegurar la "mejor experiencia" para los usuarios desde el primer contacto "hasta la resolución de las consultas recibidas".

Las funciones se desempeñarán en el departamento de Colonia. Solicitan además una disponibilidad para trasladarse al interior y a Montevideo.

El llamado quedó disponible desde el viernes 5 de setiembre y permanecerá abierto hasta el setiembre 15 .

Requisitos del llamado laboral del Inefop

Académicos:

Bachillerato finalizado o equivalente en UTU.

Formación adicional (cursos de 30 a 100 horas) en Experiencia de Usuario, Administración, Comunicación o similares.

Competencias técnicas:

Comunicación efectiva oral y escrita.

Manejo de herramientas informáticas.

Gestión básica de redes sociales.

Orientación al usuario.

Perspectiva de género e inclusión.

Competencias comportamentales:

Orientación al usuario.

Trabajo en equipo.

Comunicación efectiva.

Relacionamiento interpersonal.

Pensamiento crítico.

Orientación a objetivos.

Creatividad e innovación.

Adaptabilidad y flexibilidad.

Ética y transparencia.

Actitudes:

Escucha activa y empatía.

Iniciativa.

Organizada.

Visión positiva.

Actitud de servicio.

Disposición al aprendizaje continuo.

Funciones generales del rol

Contribuir desde su labor al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Instituto, los compromisos de gestión y los objetivos del área.

Apoyar a la gerencia en los procesos administrativos y logísticos, de acuerdo con solicitudes y necesidades.

Realizar otras funciones en el marco del propósito del cargo para el logro de los objetivos institucionales.

Postulación

Las postulaciones deberán presentarse hasta el lunes 15 de setiembre de 2025 a las 23:59. Las mismas deberán ser enviadas al correo: [email protected] , colocando en el asunto: " Colonia - Representante de Experiencia de Usuario (a término por un año)" y enviando CV adjunto.