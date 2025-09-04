Llamado laboral del BSE para cubrir 13 puestos administrativos con sueldos de $57 mil: requisitos y cómo anotarse

El Banco de Seguros del Estado (BSE) abrió un llamado laboral para cubrir 13 puestos como administrativo en Montevideo y ofrece sueldos de hasta $ 57.456.
Previo a tomar posesión del cargo, la persona seleccionada deberá completar y firmar una declaración jurada reconociendo no mantener vigente otros vínculos con la Administración Pública, excepto aquellos que admitan su acumulación con otros cargos o funciones en virtud de norma jurídica expresa.
Quedará sin efecto la designación en el cargo de toda persona convocada y notificada del ingreso que no acepte o no cumpla con las condiciones requeridas, o no se presente dentro de un plazo de 30 días calendario contados desde la notificación, recurriéndose a la lista de prelación.
- Cédula de Identidad.
- Credencial Cívica.
- 18 años cumplidos.
- No tener más de 55 años a la fecha de cierre de inscripción.
- Los postulantes de 35 años de edad o más, deberán acreditar aportes previos a la Seguridad Social que les permitan jubilarse con causal común a los 65 años de edad.
- Ser ciudadano natural o legal y estar inscripto en el Registro Cívico Nacional. Los ciudadanos legales no podrán ser designados hasta tres años después de haber obtenido la Carta de Ciudadanía.
- Bachillerato Completo (6to. Año en Secundaria terminado o equivalente) emitido por los Institutos de Enseñanza Secundaria o centros educativos habilitados por la Dirección General de Educación Secundaria o la Dirección General de Educación Técnico Profesional (Ex UTU) o en Centros Educativos del Exterior con homologación en Uruguay.
Postulación al llamado
Los aspirantes se inscribirán en la sección Concursos del Portal Institucional del Banco de Seguros del Estado (https://institucional.bse.com.uy/portal-institucional/concursos) completando los datos allí solicitados, en el plazo establecido, identificando el grupo al cual se inscribe:
- Grupo General.
- Grupo Afrodescendientes.
- Grupo Trans.
- Grupo Becarios BSE.
- Grupo Presupuestados y CFP del HBSE.
- Grupo Suplentes HBSE.
Se admitirá una sola inscripción por postulante, no siendo posible inscribirse para más de un grupo para ingreso a la Clase Administrativa.
Consultas
Para consultas, se puede enviar un correo electrónico a [email protected] o llamar al 1998-9-1167.
Para más detalles, se pueden revisar las bases completas del llamado en la página de Uruguay Concursa.