Llamado laboral del BSE para cubrir 13 puestos administrativos con sueldos de $57 mil: requisitos y cómo anotarse

El Banco de Seguros del Estado ( BSE ) abrió un llamado laboral para cubrir 13 puestos como administrativo en Montevideo y ofrece sueldos de hasta $ 57.456 .

Previo a tomar posesión del cargo, la persona seleccionada deberá completar y firmar una declaración jurada reconociendo no mantener vigente otros vínculos con la Administración Pública, excepto aquellos que admitan su acumulación con otros cargos o funciones en virtud de norma jurídica expresa .

Quedará sin efecto la designación en el cargo de toda persona convocada y notificada del ingreso que no acepte o no cumpla con las condiciones requeridas, o no se presente dentro de un plazo de 30 días calendario contados desde la notificación, recurriéndose a la lista de prelación .

Cédula de Identidad.

Credencial Cívica.

18 años cumplidos.

No tener más de 55 años a la fecha de cierre de inscripción.

Los postulantes de 35 años de edad o más, deberán acreditar aportes previos a la Seguridad Social que les permitan jubilarse con causal común a los 65 años de edad.

Ser ciudadano natural o legal y estar inscripto en el Registro Cívico Nacional. Los ciudadanos legales no podrán ser designados hasta tres años después de haber obtenido la Carta de Ciudadanía.

Bachillerato Completo (6to. Año en Secundaria terminado o equivalente) emitido por los Institutos de Enseñanza Secundaria o centros educativos habilitados por la Dirección General de Educación Secundaria o la Dirección General de Educación Técnico Profesional (Ex UTU) o en Centros Educativos del Exterior con homologación en Uruguay.

Postulación al llamado

Los aspirantes se inscribirán en la sección Concursos del Portal Institucional del Banco de Seguros del Estado (https://institucional.bse.com.uy/portal-institucional/concursos) completando los datos allí solicitados, en el plazo establecido, identificando el grupo al cual se inscribe:

Grupo General.

Grupo Afrodescendientes.

Grupo Trans.

Grupo Becarios BSE.

Grupo Presupuestados y CFP del HBSE.

Grupo Suplentes HBSE.

Se admitirá una sola inscripción por postulante, no siendo posible inscribirse para más de un grupo para ingreso a la Clase Administrativa.

Consultas

Para consultas, se puede enviar un correo electrónico a [email protected] o llamar al 1998-9-1167.

Para más detalles, se pueden revisar las bases completas del llamado en la página de Uruguay Concursa.