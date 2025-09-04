Dólar
/ Nacional / OPORTUNIDAD

Llamado laboral del BSE para cubrir 13 puestos administrativos con sueldos de $57 mil: requisitos y cómo anotarse

El llamado laboral quedó permanecerá abierto hasta el lunes 15 de setiembre

4 de septiembre 2025 - 12:08hs
Llamado laboral del BSE

Llamado laboral del BSE

El Banco de Seguros del Estado (BSE) abrió un llamado laboral para cubrir 13 puestos como administrativo en Montevideo y ofrece sueldos de hasta $ 57.456.

Previo a tomar posesión del cargo, la persona seleccionada deberá completar y firmar una declaración jurada reconociendo no mantener vigente otros vínculos con la Administración Pública, excepto aquellos que admitan su acumulación con otros cargos o funciones en virtud de norma jurídica expresa.

Quedará sin efecto la designación en el cargo de toda persona convocada y notificada del ingreso que no acepte o no cumpla con las condiciones requeridas, o no se presente dentro de un plazo de 30 días calendario contados desde la notificación, recurriéndose a la lista de prelación.

Requisitos del llamado laboral del BSE

Requisitos excluyentes:

  • Cédula de Identidad.
  • Credencial Cívica.
  • 18 años cumplidos.
  • No tener más de 55 años a la fecha de cierre de inscripción.
  • Los postulantes de 35 años de edad o más, deberán acreditar aportes previos a la Seguridad Social que les permitan jubilarse con causal común a los 65 años de edad.
  • Ser ciudadano natural o legal y estar inscripto en el Registro Cívico Nacional. Los ciudadanos legales no podrán ser designados hasta tres años después de haber obtenido la Carta de Ciudadanía.
  • Bachillerato Completo (6to. Año en Secundaria terminado o equivalente) emitido por los Institutos de Enseñanza Secundaria o centros educativos habilitados por la Dirección General de Educación Secundaria o la Dirección General de Educación Técnico Profesional (Ex UTU) o en Centros Educativos del Exterior con homologación en Uruguay.

Postulación al llamado

Los aspirantes se inscribirán en la sección Concursos del Portal Institucional del Banco de Seguros del Estado (https://institucional.bse.com.uy/portal-institucional/concursos) completando los datos allí solicitados, en el plazo establecido, identificando el grupo al cual se inscribe:

  • Grupo General.
  • Grupo Afrodescendientes.
  • Grupo Trans.
  • Grupo Becarios BSE.
  • Grupo Presupuestados y CFP del HBSE.
  • Grupo Suplentes HBSE.

Se admitirá una sola inscripción por postulante, no siendo posible inscribirse para más de un grupo para ingreso a la Clase Administrativa.

Consultas

Para consultas, se puede enviar un correo electrónico a [email protected] o llamar al 1998-9-1167.

Para más detalles, se pueden revisar las bases completas del llamado en la página de Uruguay Concursa.

