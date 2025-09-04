Así se prepara la Rural del Prado a horas de su apertura al público

Rural del Prado: el ruedo, bien verde, a la espera de las primeras juras, programadas para este viernes 5.

Colas de camiones esperando para descargar animales en los embarcaderos de 19 de Abril y Atilio Pelossi; diseñadores, albañiles, pintores, carpinteros y otros trabajadores preparando stands; veterinarios chequeando documentos y la salud de los ejemplares ; y cabañeros instalándose en los históricos galpones: el día previo al estreno de la Expo Rural del Prado es particularmente intenso .

La tradicional muestra ganadera y de otros rubros del mundo de los agronegocios, organizada por la Asociación Rural del Uruguay (ARU) , comenzará este viernes 5 de setiembre y se extenderá hasta el domingo 14.

Comenzó la jura en aves y conejos

Como se puede ver en las imágenes, este jueves 4 el común denominador en el predio de exposiciones del Prado era una mezcla de ingreso de bovinos, ovinos y equinos, el chequeo sanitario de los veterinarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) la instalación de los reproductores en los galpones, el inicio de calificaciones en aves y conejos -hay unos 450 y 200, respectivamente- y la preparación de pabellones y stands.

La Expo Rural del Prado está llena

Rafael Ferber, presidente de la ARU, y Rodrigo Granja, director de Exposiciones, al mediodía de este jueves estaban recorriendo el predio para dialogar con expositores y respaldar el trabajo de los integrantes de la Oficina de Exposiciones de la institución, responsables del armado de la muestra.

Según fuentes de la organización consultadas en el predio por El Observador, este año "el Prado está lleno", con 2.000 y algo de animales que participarán en juras, remates y pruebas, más unos 650 expositores en el sector de la muestra comercial, artesanal y agroindustrial, con propuestas de los sectores público y/o privado.

La preparación de salas de conferencias, locales gastronómicos y otros espacios también es parte de la puesta a punto de la muestra ganadera de la ARU.

Se espera que, si el estado del tiempo es el adecuado, unas 400 mil personas visiten el predio de exposiciones considerando las 10 jornadas de actividades, cada día desde las 8:30 y hasta la madrugada siguiente (para quienes disfruten de Plaza Prado).

Otro dato trascendente, si bien es difícil precisarlo, es que se estima que entre personal de ARU permanente y contratado especialmente, más el de cada uno de los expositores ganaderos y de otros rubros, son alrededor de 10.000 las personas que obtienen ingresos relacionados con la Expo Rural del Prado.

