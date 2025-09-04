Comienza la Expo Rural del Prado: 10 datos clave para disfrutar la fiesta del campo y la ciudad

La Expo Rural del Prado comenzará este viernes 5 de setiembre . La preparación del predio se aceleró durante los últimos días, en emprendimientos propios de la organización como en espacios dirigidos por expositores, que son varios cientos. A continuación, 10 datos clave sobre "la fiesta del campo y la ciudad", que se extenderá durante 10 jornadas, hasta el domingo 14 .

Se titula 120ª Exposición Internacional de Ganadería Muestra Agroindustrial y Comercial, la tradicional Expo Prado que, en una novedad, desde la edición de 2025 se denomina Expo Rural del Prado. La organiza la Asociación Rural del Uruguay (ARU), gremial que cumple 154 años, fundada en 1871 y presidida actualmente por Rafael Ferber, con Rodrigo Granja en el rol de Director de Exposiciones de la ARU y Andrea Galeano como gerente ejecutiva de la ARU (los dos primeros estrenan este año el ejercicio de esas responsabilidades).

Desde este viernes 5 de setiembre y hasta el domingo 14. Se podrá ingresar al predio de 08:30 a 20:30 horas. Posteriormente quedará habilitado el ingreso solo para el espacio Plaza Prado. No hay suspensiones por lluvias.

¿Dónde se realizará?

Todas las actividades se desarrollarán en el predio que pertenece a la Intendencia de Montevideo y administra la ARU, en el barrio Prado, con una superficie de 6,5 hectáreas. Hay cuatro accesos para el público: en la Av. Lucas Obes, en la calle Atilio Pelossi y dos en la Av. José de Buschental.

¿Cómo comenzó todo?

La ARU organizó en 1883 la Primera Exposición Nacional de la Producción, en la zona de la ex Plaza Artola, hoy Plaza de los Treinta y Tres Orientales. La actual sede de la exposición, la Rural del Prado, es utilizada desde 1913, cuando se estrenaron los tres grandes galpones, definidos como Monumento Histórico y declarados patrimonio protegido.

El precio de las entradas

¿Cuánto cuestan las entradas?

La venta anticipada está activada en expoprado.com y en boleterías de la red de locales de Abitab. Cada día, desde el viernes 5, funcionarán las boleterías linderas a los sitios de acceso al predio de exposiciones. Por entradas para Plaza Prado hay que consultar en expoprado.com o en Abitab dado que tienen precios diferentes según el día y se van poniendo a la venta sin previo aviso.

WhatsApp Image 2025-09-02 at 15.48.19

¿Dónde se pueden ver los programas de actividades generales y específicamente las ganaderas, del ciclo de conferencias y espectáculos?

Todos esos datos se actualizan constantemente en el sitio expoprado.com (a los show de Plaza Prado se añaden otros emprendidos por la organización y/o los expositores). Se espera que entorno a 400 mil personas disfruten de propuestas de unos 650 expositores.

WhatsApp Image 2025-08-28 at 17.40.45

Principales protagonistas: animales en los galpones y el ruedo

¿Cuántos animales y de cuántas especies participan en la exposición ganadera?

Son 1.266 los inscriptos considerando las tres grandes especies: bovinos, ovinos y equinos, pero el número crece a más de 2.000 teniendo en cuenta aves, conejos, suinos, caprinos y canes, considerando en ese total los que concurren a las calificaciones, remates, pruebas y otras actividades.

Modernización del predio de la Rural del Prado

¿Habrá cambios en los grandes galpones?

Sí, se sigue modernizando el predio, como se informó durante el acto de lanzamiento de la exposición a mediados de agosto. En el Galpón 1, cuya remodelación se estrenó en 2024, la novedad será que se inaugurará el nuevo piso, que era la única obra que faltaba. En el Galpón 2 las tareas de restauración se iniciarán a fin de este año. En el Galpón 3 se hizo toda la obra y quedan algunos detalles, el piso y recuperar una de las esquinas, lo que también se activará tras esta edición de la Expo Rural del Prado. La idea es tener los tres galpones 100% recuperados para la edición de 2026 y luego se pondrá el foco en otras mejoras, por ejemplo en el Palco Oficial.

¿Concurrirá el presidente de la República?

Asistirá, está anunciado que Yamandú Orsi lo hará el miércoles 10, para recorrer el predio, reunirse con autoridades de la ARU, almorzar en la sede de la gremial en el predio y coronar a algunos de los grandes campeones en el ruedo de la Rural del Prado. También es probable que concurra en alguna otra jornada. En esa y otras jornadas está programada la visita de varios ministros y otros jerarcas, nacionales y departamentales, lo mismo que se agendó la asistencia de autoridades de entidades del sector privado vinculadas al mundo de los agronegocios.

¿Cuándo se hará el acto inaugural, cuando el de clausura y quiénes serán los oradores?

El acto inaugural se programó para la hora 14 de este viernes 5, en el Galpón de Ventas, con la oratoria de Ferber, Granja y el intendente de Montevideo, Mario Bergara. El denominado acto institucional, conocido como acto de clausura de la Expo Rural del Prado, se programó para la hora 11 del sábado 13, en el Palco Oficial frente al ruedo y en ese caso expondrán Ferber y Alfredo Fratti, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), con la posibilidad de que también lo haga Orsi. Ese momento de los discursos tendrá como espectáculo especial vinculado el Desfile de los Grandes Campeones.