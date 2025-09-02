Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
lluvia ligera
Miércoles:
Mín  11°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Agro / GRANJA

Nueva selección de frutas y verduras en la lista inteligente con precios bajos para el consumidor

La presencia de quinotos, rúcula y cebolla de verdeo son novedades en la lista inteligente de frutas y verduras que recomiendan el MGAP y la UAM

2 de septiembre 2025 - 13:45hs
Frutas y verduras: varias ofertas en La Feria de la UAM.

Frutas y verduras: varias ofertas en La Feria de la UAM.

Pexels (archivo)

Lo importante de la Lista Inteligente de frutas y verduras

  • La integran nueve rubros de la canasta hortifrutícola uruguaya.
  • La nueva selección la conforman: cebolla de verdeo, calabacín, frutilla, lechuga, limón, naranja, quinoto, rúcula y zanahoria.
  • Está vigente desde este martes 2 de setiembre y hasta el lunes 15.
  • La lista se renueva cada dos semanas y contiene alimentos de producción local e importados.
  • La elaboran técnicos de la Dirección General de la Granja (Digegra) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM).

El contexto

¿Cuál es el objetivo de la Lista Inteligente?

Se trata de una promoción que tiene como objetivo que esos productos sean adquiridos por consumidores en cualquier sitio y en todo el país, por ejemplo en locales del Mercado Polivalente de la UAM, en puestos del Mercado Agrícola Montevideo (MAM), en las ferias, en almacenes, en autoservicios y también en grandes superficies.

Más noticias
ARU: el ruedo de la Rural del Prado.
EXPOSICIONES

El video de ARU para explicar los contenidos y el valor de la Expo Rural del Prado

Procría: a la búsqueda de un Uruguay con una mayor base ganadera.
GANADERÍA

El programa Procría, la respuesta de los productores y los datos "insoportables" que mencionó Fratti

¿De qué modo se define qué es la Lista Inteligente?

Es un conjunto de alimentos producidos en sistemas granjeros, en casos puntuales con aportes de la importación, cuyo consumo es recomendado por el Observatorio Granjero, emprendimiento ejecutado por un convenio entre Digegra del MGAP y la UAM.

¿Cuáles son los precios de referencia de los productos de esta nueva lista?

  • Cebolla de verdeo $ 85 el atado
  • Calabacín $ 25 el kilo
  • Frutilla $ 150 el kilo
  • Lechuga 2 unidades por $ 50
  • Limón 2 kilos por $ 50
  • Naranja 3 kilos por $ 100
  • Quinoto $ 89 el kilo
  • Rúcula $ 50 el paquete
  • Zanahoria $ 35 el kilo

Nota: precios de este martes 2 de setiembre.

Fuente: La Feria de la UAM en el Mercado Polivalente.

¿Por qué conviene comprar esos productos?

Porque tienen presencia abundante en el mercado –la mayoría son de producción estacional–; se los obtiene a un precio conveniente para el consumidor; el incremento en su ingesta es un beneficio de alta importancia dada la inclusión en la dieta de más porciones de alimentos sanos y nutritivos; y es un factor de apoyo a los productores, quienes dada una mayor demanda estarían colocando en forma más fluida sus productos, aspecto valioso sobre todo en rubros en los que se ha obtenido de las quintas mucho volumen y cuya comercialización cuesta más.

¿Se pueden obtener datos sobre las propiedades de esos nueve rubros y consejos sobre cómo conservarlos del modo adecuado?

Sí, en este enlace se accede a esos consejos, haciendo click sobre cada foto de producto.

Puntos de vista

El Observatorio Granjero, en su último boletín de precios con referencias de valores mayoristas para frutas y hortalizas, informó:

La semana comenzó con una alta afluencia de público comprador y un mayor levante de mercadería en comparación con el inicio de la semana anterior, según comentarios de informantes calificados.

Con respecto al último relevamiento de precios, se registraron descensos en los valores de morrones, tomate Redondo y Perita, zapallito, zucchini, pepino, acelga, alcaucil, lechuga Crespa, chauchas y frutillas.

Por otro lado, se observaron aumentos en los precios de tomate Cherry, berenjena, repollo Blanco, perejil, brócoli, y arándanos.

Como novedad se registró el ingreso de las primeras partidas de cebolla procedentes del litoral Norte y mandarinas de la variedad Ortanique.

Martín Gutiérrez, de La Feria de la UAM, expresó a El Observador que “hay una oferta variada de cítricos en buen precio y los productos de hoja también están accesibles. En este inicio de mes se espera una mejora en la demanda teniendo en cuenta que va mejorando el tiempo y aumenta el consumo de frutas y verduras”.

¿Cómo sigue?

La próxima Lista Inteligente se informará el martes 16 de setiembre.

WhatsApp Image 2025-05-20 at 10.15.08 (2).jpeg
Lista Inteligente: precios de referencia proporcionados desde La Feria de la UAM.

Lista Inteligente: precios de referencia proporcionados desde La Feria de la UAM.

Temas:

Frutas y verduras Lista Inteligente MGAP UAM

Seguí leyendo

Las más leídas

Intendencia de Montevideo negó petición de inspectores
RESOLUCIÓN

Inspectores de tránsito solicitaron seguir cobrando por las multas luego de jubilarse, pero la Intendencia de Montevideo lo rechazó

Facundo Pellistri y Federico Valverde con la selección de Uruguay
SELECCIÓN URUGUAYA

Los resultados que necesita Uruguay para clasificar al Mundial 2026 este jueves ante Perú

Un hombre murió tras choque múltiple entre ómnibus, camioneta y dos camiones en Ruta 8: dos personas siguen graves
LAVALLEJA

Un hombre murió tras choque múltiple entre ómnibus, camioneta y dos camiones en Ruta 8: dos personas siguen graves

Matías Viña
ELIMINATORIAS

Los 27 convocados de Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay para la doble fecha de Eliminatorias ante Perú y Chile

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos