Nueva selección de frutas y verduras en la lista inteligente con precios bajos para el consumidor

Frutas y verduras: varias ofertas en La Feria de la UAM.

¿Cuál es el objetivo de la Lista Inteligente?

Se trata de una promoción que tiene como objetivo que esos productos sean adquiridos por consumidores en cualquier sitio y en todo el país, por ejemplo en locales del Mercado Polivalente de la UAM, en puestos del Mercado Agrícola Montevideo (MAM), en las ferias, en almacenes, en autoservicios y también en grandes superficies.

¿De qué modo se define qué es la Lista Inteligente?

Es un conjunto de alimentos producidos en sistemas granjeros, en casos puntuales con aportes de la importación, cuyo consumo es recomendado por el Observatorio Granjero, emprendimiento ejecutado por un convenio entre Digegra del MGAP y la UAM.

¿Cuáles son los precios de referencia de los productos de esta nueva lista?

Cebolla de verdeo $ 85 el atado

Calabacín $ 25 el kilo

Frutilla $ 150 el kilo

Lechuga 2 unidades por $ 50

Limón 2 kilos por $ 50

Naranja 3 kilos por $ 100

Quinoto $ 89 el kilo

Rúcula $ 50 el paquete

Zanahoria $ 35 el kilo

Nota: precios de este martes 2 de setiembre.

Fuente: La Feria de la UAM en el Mercado Polivalente.

¿Por qué conviene comprar esos productos?

Porque tienen presencia abundante en el mercado –la mayoría son de producción estacional–; se los obtiene a un precio conveniente para el consumidor; el incremento en su ingesta es un beneficio de alta importancia dada la inclusión en la dieta de más porciones de alimentos sanos y nutritivos; y es un factor de apoyo a los productores, quienes dada una mayor demanda estarían colocando en forma más fluida sus productos, aspecto valioso sobre todo en rubros en los que se ha obtenido de las quintas mucho volumen y cuya comercialización cuesta más.

¿Se pueden obtener datos sobre las propiedades de esos nueve rubros y consejos sobre cómo conservarlos del modo adecuado?

Sí, en este enlace se accede a esos consejos, haciendo click sobre cada foto de producto.

Puntos de vista

El Observatorio Granjero, en su último boletín de precios con referencias de valores mayoristas para frutas y hortalizas, informó:

La semana comenzó con una alta afluencia de público comprador y un mayor levante de mercadería en comparación con el inicio de la semana anterior, según comentarios de informantes calificados.

Con respecto al último relevamiento de precios, se registraron descensos en los valores de morrones, tomate Redondo y Perita, zapallito, zucchini, pepino, acelga, alcaucil, lechuga Crespa, chauchas y frutillas.

Por otro lado, se observaron aumentos en los precios de tomate Cherry, berenjena, repollo Blanco, perejil, brócoli, y arándanos.

Como novedad se registró el ingreso de las primeras partidas de cebolla procedentes del litoral Norte y mandarinas de la variedad Ortanique.

Martín Gutiérrez, de La Feria de la UAM, expresó a El Observador que “hay una oferta variada de cítricos en buen precio y los productos de hoja también están accesibles. En este inicio de mes se espera una mejora en la demanda teniendo en cuenta que va mejorando el tiempo y aumenta el consumo de frutas y verduras”.

¿Cómo sigue?

La próxima Lista Inteligente se informará el martes 16 de setiembre.