Metsul anuncia la primera masa de aire frío de la primavera: Uruguay se prepara para "descenso brusco" de temperaturas

La primera incursión de aire frío de la primavera climática, que abarca el periodo de setiembre a noviembre, ya tiene fecha de llegada a la región y se espera al sur de Brasil a finales de esta semana, con un notable descenso de las temperaturas y la posibilidad de heladas en algunas zonas cercanas a Uruguay, de acuerdo a las proyecciones de Metsul Meteorología .

Según la información del organismo meteorológico brasileño, el aire frío ingresará en el sur de Brasil el jueves , alcanzando la región de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná. Esta incursión provocará un brusco descenso de las temperaturas, especialmente en las áreas cercanas a la frontera con Uruguay . Se esperan temperaturas mínimas cercanas o incluso inferiores a los 0°C en localidades como Pinheiro Machado y Pedras Altas , en el sur de Brasil, el sábado.

En las zonas más cercanas a Uruguay, como el sur de Rio Grande do Sul , el enfriamiento será más notable. A partir de viernes , se espera que las temperaturas en ciudades cercanas a la frontera, como Livramento y Artigas , se mantengan por debajo de los 10°C durante la noche, con una sensación térmica aún más fría debido al viento.

Este frente frío también podría generar heladas en algunas áreas del sur de Brasil y Uruguay, aunque no se espera que sean tan severas ni tan generalizadas. De acuerdo con los modelos de pronóstico, se estima que las heladas se concentren en el oeste de Rio Grande do Sul , afectando también las zonas cercanas a la frontera con Uruguay en los días viernes y sábado.

frio0209d.jpg

En las próximas noches, en localidades de Uruguay, como Cerro Largo, podrían registrarse temperaturas cercanas a los 0°C, especialmente en áreas rurales. Aunque el frío será intenso, su duración será breve, ya que se espera que el aire frío se retire rápidamente.

Este episodio de frío será de corta duración. La masa de aire frío no contará con un ciclón que permita que el enfriamiento se prolongue, lo que significa que la temperatura comenzará a subir nuevamente en las zonas más cálidas del sureste y centro-oeste de Brasil en los días siguientes. En el sur de Brasil, aunque el frío será temporal, la situación será ligeramente más duradera.

A medida que el aire frío se retire, se prevé un regreso de las lluvias, especialmente en el sur de Brasil y en Uruguay. Se anticipan precipitaciones para el lunes, lo que podría traer un alivio para las altas temperaturas que se han registrado recientemente en la región.

Este primer frente frío de la temporada de primavera promete marcar el inicio de un cambio de temperaturas que, si bien breve, será significativo para las localidades cercanas a la frontera con Brasil y Uruguay.