Dólar hoy: esta es la cotización del martes 2 de setiembre, según el BROU

Dólar hoy Foto: Pexels

El dólar abrió este martes 2 de setiembre con un valor de $ 38,80 la compra y $ 41,20 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).

En el histórico, la compra del dólar estadounidense se mantuvo sin cambios, mientras que la venta bajó $ 0,10 respecto al lunes 1° de setiembre.

Dólar en Argentina: ¿cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos? El dólar blue, en tanto, cotiza en la mañana de este martes a A$ 1.350 la compra y A$ 1.370 la venta, según el diario argentino El Cronista. El tipo de cambio subió $A 25 (1,86%).

Por otra parte, el precio del dólar oficial (BNA) en Argentina superó el precio del dólar paralelo: este martes cotiza a A$ 1.345 la venta, un 1,84% más que la jornada anterior. Se mantiene por debajo en la compra, a A$ 1.385.

Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 29,06 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,73 de acuerdo a la herramienta Cuex.